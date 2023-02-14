Benzin ve motorine büyük zam!

Geçtiğimiz hafta benzine 0,63 TL, motorine ise 1,02 TL'lik bir zammın gelmesi bekleniyordu ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle beklenen zam iptal edilmişti.

Ancak bugünden geçerli olmak üzere ( 14 Şubat Salı ) benzine 1,11 TL, motorine ise 1,21 TL yeni zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,90 TL

Motorin fiyatı: 21,23 TL

LPG fiyatı: 12,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 21,17 TL

Motorin fiyatı: 21,55 TL

LPG fiyatı: 12,26 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 21,07 TL

Motorin fiyatı: 21,59 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,43 TL

Motorin fiyatı: 21,83 TL

LPG fiyatı: 11,67 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 21,50 TL

Motorin fiyatı: 21,91 TL

LPG fiyatı: 11,68 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 21,85 TL

Motorin fiyatı: 22,29 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,53 TL

Motorin fiyatı: 21,95 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,44 TL

Motorin fiyatı: 21,84 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,51 TL

Motorin fiyatı: 21,91 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,39 TL

Motorin fiyatı: 21,83 TL

LPG fiyatı: 11,56 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,54 TL

Motorin fiyatı: 21,94 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,39 TL

Motorin fiyatı: 21,77 TL

LPG fiyatı: 11,85 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 21,57 TL

Motorin fiyatı: 21,97 TL

LPG fiyatı: 11,98 TL