Benzin ve motorine büyük zam!
Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla peş peşe meydana gelen, 10 ilimizi yerle bir edip, 30 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan deprem felaketinde 1 hafta geride kalırken akaryakıt fiyatları için zam haberleri peş peşe geldi. Hem benzine hem de motorine çifte zam geldi.
Geçtiğimiz hafta benzine 0,63 TL, motorine ise 1,02 TL'lik bir zammın gelmesi bekleniyordu ancak Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler nedeniyle beklenen zam iptal edilmişti.
Ancak bugünden geçerli olmak üzere ( 14 Şubat Salı ) benzine 1,11 TL, motorine ise 1,21 TL yeni zam geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:
İstanbul
Benzin fiyatı: 20,90 TL
Motorin fiyatı: 21,23 TL
LPG fiyatı: 12,07 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 21,17 TL
Motorin fiyatı: 21,55 TL
LPG fiyatı: 12,26 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 21,07 TL
Motorin fiyatı: 21,59 TL
LPG fiyatı: 11,95 TL
Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları
Adana
Benzin fiyatı: 21,43 TL
Motorin fiyatı: 21,83 TL
LPG fiyatı: 11,67 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 21,50 TL
Motorin fiyatı: 21,91 TL
LPG fiyatı: 11,68 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 21,85 TL
Motorin fiyatı: 22,29 TL
LPG fiyatı: 11,49 TL
Gaziantep
Benzin fiyatı: 21,53 TL
Motorin fiyatı: 21,95 TL
LPG fiyatı: 11,58 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 21,44 TL
Motorin fiyatı: 21,84 TL
LPG fiyatı: 11,64 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 21,51 TL
Motorin fiyatı: 21,91 TL
LPG fiyatı: 11,79 TL
Kilis
Benzin fiyatı: 21,39 TL
Motorin fiyatı: 21,83 TL
LPG fiyatı: 11,56 TL
Malatya
Benzin fiyatı: 21,54 TL
Motorin fiyatı: 21,94 TL
LPG fiyatı: 11,49 TL
Osmaniye
Benzin fiyatı: 21,39 TL
Motorin fiyatı: 21,77 TL
LPG fiyatı: 11,85 TL
Şanlıurfa
Benzin fiyatı: 21,57 TL
Motorin fiyatı: 21,97 TL
LPG fiyatı: 11,98 TL