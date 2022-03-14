Benzin ve motorine bu kez büyük indirim geliyor!

Yeni yılla birlikte artışa geçen ancak bundan yaklaşık 1 ay önce Rusya'nın başlattığı Ukrayna'ya yönelik işgal harekatıyla rekor seviyeye ulaşan petrol fiyatları, benzin ve motorine zam, zam ve yine zam olarak yansımıştı.

Türkiye'de önce her hafta, ardından haftada iki, son olarak da her gün olarak pompa fiyatlarına yansıyan zamlar benzin ve motorin fiyatlarını Cumhuriyet tarihinin rekoruna taşımış, milyonlarca araç sürücüsü fiyatlara isyan etmişti.

Ancak brent petrol fiyatları ulaştığı 130 dolarlı seviyelerden sert bir düşüşle geriledi.

Bu düşüşle birlikte sektör yetkilileri benzin ve motorinde fiyatlarına indirimin de işaretini verdi.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının, bugün gece yarısından itibaren brent petroldeki düşüşe bağlı olarak 3-4 TL arasında ucuzlaması bekleniyor.

Petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Perşembe günü 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti.

Bugün brent petrol yüzde 2'ye yakın düşüşle 110 dolar seviyesinden işlem görürken, ABD tipi ham petrol de 107 doların altını test etti.