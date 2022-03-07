Benzin ve motorine bir zam daha!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 dolar seviyesini aşan brent petrol, son 12 yılın zirvesine çıktı. Brent petroldeki yükseliş nedeniyle Türkiye'de akaryakıta zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 57 kuruş, motorine ise 1 lira 44 kuruş zam geldi. Zam sonrası benzinin litresi 19 lirayı, motorinin litresi ise 21 lirayı aşacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 18,67 liradan 19,24 liraya, Ankara'da 18,77 liradan 19,34 liraya, İzmir'de ise 18,79 liradan 19,36 liraya yükselecek.

Motorin fiyatları ise İstanbul'da 19,75 liradan 21,19 liraya, Ankara'da 19,85 liradan 21,29 liraya ve İzmir'de 19,85 liradan 21,29 liraya yükselecek. (sondakika.com)

AKARYAKIT FİYATLARI

07.03.2022 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir: