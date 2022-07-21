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Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

100 doların altına inen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi doğuruyor. Bu da araç sahiplerinin akaryakıt fiyatlarını takip etmesini sağlıyor. 21 Temmuz günü benzin ve motorin fiyatları nasıl? Benzine ne kadar indirim geldi?

Ekonomi 21.07.2022, 09:56
Benzin ve motorinde güncel fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 96 kuruş düştü. Bu indirimle birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.

21 TEMMUZ 2022 AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL
Benzin litre fiyatı 22,70 TL
LPG litre fiyatı 10,21 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,56 TL
Benzin litre fiyatı 22,82 TL
LPG litre fiyatı 10,53 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL
Benzin litre fiyatı 22.82 TL
LPG litre fiyatı 10,33 TL

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