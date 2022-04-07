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Benzin ve motorinde bugün! İşte güncel fiyatlar...
Her gün bir indirim bir zam ile güne başladığımız benzin ve motorin fiyatları bu sabah sakinliğini koruyor. Ne kadar brent petrol fiyatları düşerek 100 dolar seviyesine ramak kalsa da bugün benzin ve motorinde bir indirim yok. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Ekonomi 07.04.2022, 10:01
7 Nisan 2022 Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 21 lira 27 kuruştan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 19 liradan satılıyor.
LPG ise İstanbul'da ortalama 12.11 liradan satılıyor.