Benzin ve motorinde beklenen büyük indirim bugün geldi!

Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle yüzde 7'nin üzerinde değer kaybeden petrol fiyatları 100 doların altına gerileyince uzun zamandır beklenen indirim haberi de geldi.

Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzine 1 lira 66 kuruş, motorine 93 kuruş indirim geldi.

İndirimin ardından Benzinin litresi İstanbul'da 20,39 TL'den 18,73 TL'ye, motorinin litresi İstanbul'da 20,63 TL'den 19,7 TL'ye indi.

Dün de motorinde 2,38 kuruşluk indirim yapılmıştı.

EPGİS'ten flaş karar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile akaryakıt zamları konusunda polemik yaşayan EPGİS, sendika aleyhine suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek bir süre kamuoyuna fiyat açıklamayacaklarını söyledi.

EPGİS'in açıklamasında "Bu hafta başında sendikamız aleyhine suç duyurusunda bulunulmuş ve süreç adli makamlara intikal etmiştir. Adli sürecin selameti açısından sosyal medyada üyelerimize ve kamuoyuna fiyat duyurusu faaliyetlerine hafta başından bu yana ara verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

Akaryakıt fiyatları hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrol fiyatı kritik seviyenin altında

Geçtiğimiz hafta 139 dolarla en yüksek seviyesini gören brent petrol cuma günü 110 dolar seviyesinin altını test etmişti. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden gelen olumlu mesajların etkisiyle petrol fiyatları yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek 100 doların altına geriledi.

Akaryakıt fiyatları toplantısı bugün

Öte yandan EPDK öncülüğünde bugün akaryakıt fiyatlarına ilişkin kritik bir toplantı yapılacak. Toplantıda akaryakıt bayilerinin, nakitle akaryakıt satışına daha ucuz tarife uygulanması, nakliye ücretlerinde düzenleme yapılması gibi bir dizi öneriyi gündeme taşıması bekleniyor. Bayilerden gelen talepler çerçevesinde örneğin nakit satışlara daha düşük fiyatlı tarife belirlenip belirlenemeyeceğine bakılacak. Nakliye ücretlerine düzenleme yapılması yönünde talep değerlendirilecek. (haber 3)