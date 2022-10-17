Benzin ve motorin fiyatlarında son durum ne?

Brent petrol fiyatları bir aşağı bir yukarı dalgalanmaya devam ediyor. Vatandaşlar döviz ve petrol fiyatlarındaki değişiklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarını da takip ediyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,34 dolardan işlem görüyor. Şimdilik akaryakıt fiyatlarında değişiklik beklenmiyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATINDA SONDURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.37 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.