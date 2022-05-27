Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi...

Dolar kurunun 16,50 seviyesine yaklaşmasıyla akaryakıt piyasalarına kur zammı yapılacağı belirtilmişti.

Bu kapsamda hem benzin, hem motorin hem de LPG fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere beklenen zam geldi.

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatına 1,42 lira, motorin litre fiyatına 1,35 lira, otogazın ise 35 kuruş zam yapıldı.

Son zamların ardından benzinin litre fiyatı yılbaşına göre 11,4 TL, motorinin ise 12,02 TL zamlanmış oldu.

Petrol fiyatları, ABD'de sürüş sezonu olarak bilinen yoğun araç kullanılan dönem öncesinde yukarı yönlü hareket ederken, beşinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dün yüzde 3,4 artış gösteren ABD ham petrolü yeni işlem gününde 114 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol ise 117 dolar seviyesinde.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL

Benzin: 24,27 TL

Motorin: 23,43 TL

LPG: 11,40 TL

ANKARA

Benzin: 24,37 TL

Motorin: 23,51 TL

LPG: 11,60 TL

İZMİR