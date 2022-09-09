Beloyarsk NGS’ye ait BN-800 hızlı reaktörü ilk kez tamamen MOX yakıtına geçti

Rusya’daki Beloyarsk Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) BN-800 hızlı reaktöre sahip 4’üncü güç ünitesi şebekeye bağlandı ve planlı bakımın tamamlanmasının ardından elektrik üretimine devam etti.

Kısa süre önce yapılan yakıt ikmalinden sonra BN-800 çekirdeğine, tarihte ilk kez tamamen uranyum-plütonyum karışımı MOX yakıtına yüklendi. Yakıt demetleri, Doğu Sibirya’nın Krasnoyarsk Bölgesindeki Zheleznogorsk’da bulunan Madencilik ve Kimya Fabrika Kompleksinde tamamlandı. Zenginleştirilmiş uranyum içeren geleneksel nükleer yakıttan farklı olarak MOX yakıt peletleri, nükleer döngü yan ürünleri karışımından oluşuyor. Bu karışım, ticari reaktörlerdeki plütonyumla üretilmiş oksit ve uranyum zenginleştirme tesislerinin ikincil atıkları olan, tüketilmiş uranyum heksaflüorürünün (UF6) florinden arındırma işleminden kaynaklanan tüketilmiş uranyum oksiti içeriyor.

İlk seri MOX yakıt grubu, Ocak 2020’de BN-800 çekirdeğine yüklendi. Bir yıl sonra santrale ilk tam MOX yakıt ikmali yapıldı. İki tam MOX yakıt ikmalinin ardından, tüm uranyum yakıt demetleri yenilikçi MOX yakıtı ile değiştirildi.

TVEL A.Ş’nin Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Alexander Ugryumov, konuya ilişkin şunları söyledi: “BN-800’ün tamamen MOX yakıtına dönmesi, nükleer sanayi için uzun zamandır beklenen bir dönüm noktasıdır. Rus nükleer gücü tarihinde ilk kez, tamamen uranyum-plütonyum yakıtı ve kapalı nükleer yakıt çevrimi ile hızlı bir nötron reaktörünün işletimine geçiyoruz. BN-800’ün geliştirilmesinin ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un Madencilik ve Kimya Fabrika Kompleksi benzersiz otomatik yakıt üretim tesisini kurmasının asıl nedeni ve amacı budur. Parçalanabilir malzemelerin geri dönüşümü ve nükleer yakıtın yeniden üretimine ilişkin ileri teknolojiler, nükleer enerjinin hammadde stoğunun genişletilmesini, ışınlanmış yakıtın depolanması yerine yeniden işlenmesini ve atık miktarının azaltılmasını mümkün kılacaktır.”

MOX yakıtının seri toplu üretimi, Madencilik ve Kimya Fabrika Kompleksi sahasında 2018’in sonlarında başladı. Bu benzersiz, yüksek düzeyde otomatik üretim bölümünün lansmanı, Beloyarsk NGS’nin MOX yakıtının aynı zamanda resmi tedarikçisi olan TVEL yakıt şirketinin üstlendiği koordinasyon ile Rus nükleer sanayi kuruluşlarının iş birliği sayesinde gerçekleştirildi.