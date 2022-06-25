BELMEK, ‘Yıl Sonu Karma Sergisi’ni açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserleri görücüye çıktı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ında ziyaret ettiği Altınpark ANFA-A Salonunda sergilenen eserler, 25 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında gezilebilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) eğitim gören kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserler, “Karma Yıl Sonu Sergisi” ile görücüye çıktı. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim yılında kursiyerler tarafından hazırlanan binlerce ürünün yer aldığı sergi, Altınpark ANFA-A Sergi Salonunda 3 Temmuz tarihine kadar ziyarete açık olacak.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 59 kurs merkezinden 31 branşta hazırlanan ürünleri inceledi

Sergi açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geleneksel el sanatları örneklerinin de yer aldığı sergiyi gezerek ürünleri tek tek inceldi. BELMEK Kursiyerleri günün anısına ABB Başkanı Mansur Yavaş’a kendi elleriyle ürettikleri ürünleri hediye ettiler.

“Sergide 59 kurs merkezimizde 31 ana başlıkta üretilen tamamı kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültür değerlerimize ait ürünler var”

Bir yılın emeğinin sergilendiği Karma Yıl Sonu Sergisi’ne tüm Başkentlileri davet eden Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, “Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu modeller çerçevesinde kadınlarımıza hiçbir ücret ödemeden kendi tercihlerine göre kurslar veriyoruz. Ankara ve ilçelerindeki kadınlarımız bu meslekleri öğreniyorlar. Bu yaptıkları ürünleri de satarak aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında bu sene öğrenim gören 12 bin kursiyerimizin, yaz kurslarımızda da 8 bin kursiyerimizin yıl içinde ürettikleri ürünlerden oluşan bir karma sergiyi açmış bulunuyoruz. Bu sergide 59 kurs merkezimizde 31 ana başlıkta üretilen tamamı kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel kültür değerlerimize ait ürünler var. Bir hafta boyunca Ankaralıların beğenisine sunacağız. Ben Ankaralıların bu sergiyi mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.” Değerlendirmesini yaptı.

Geleneksel sergi bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor

Serginin açılışına ABB bürokratları, çok sayıda vatandaş ve kursiyerler katılırken, Ankara Kent Orkestrasının mini konseri ile FOMGET Seymen Ekibinin gösterisi sergiye renk kattı. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının örneklerinin bulunduğu Yıl Sonu Karma Sergisi’nde; “Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Tezhip-Hat, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistlik El Sanatları, Ev Ekonomisi-Yemek, Resim, Kilim, El Örgücülüğü” binlerce ürün sergilenmeye başlandı.