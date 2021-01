Bellona’nın 130 milyon TL’lik yatırımı açıldı

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona’nın, 2020 yılında yatırım planına aldığı 130 milyon TL’lik Bellona 6 Tesisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, “Bugün an itibari ile 38 vilayette 797 şirkette TMSF kayyumluğunu sürdürmekte ve bugün bu yapının aktif büyüklüğü 70 milyar TL seviyesine ulaştı. Öz kaynak büyüklüğümüz hemen hemen 30 milyar seviyesine yükseldi ve an itibari ile istihdam sayımızda 40 bin 403 olarak gerçekleşti” dedi.

TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding çatısı altında bulunan Bellona, yatırımlarına yenisi kattı. Korona virüsün tüm dünyada olumsuz etkilerinin sürdüğü 2020 yılında 130 milyon TL’lik bir yatırım ile Bellona 6 Tesisini kuran şirket, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlayacak. 75 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 55 bin metrekare kapalı alanı olan Bellona 6 Tesisinde yıllık 480 bin yatak ve 440 bin civarında da sandalye üretimi yapılacak. Tesisin açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alparslan Baki Ertekin ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumunda yönetilmesine karar verildi. Bu manada TMSF 15 Temmuzdan sonra bir eksen kayması yaşadı. Bugün an itibari ile 38 vilayette 797 şirkette TMSF kayyumluğunu sürdürmekte ve bugün bu yapının aktif büyüklüğü 70 milyar TL seviyesine ulaştı. Öz kaynak büyüklüğümüz hemen hemen 30 milyar seviyesine yükseldi ve an itibari ile istihdam sayımızda 40 bin 403 olarak gerçekleşti. Biz devir aldığımız andan itibaren dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti bunların her biri milli servet. Dolayısı ile bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler, istihdam yaratmaya, katma değer üretmeye devam edecekler ve biz basiretli tüccar felsefesi ve anlayışıyla bu şirketlerimizi şimdiye kadar 4 buçuk yıldır yönettik ve elhamdülillah bu şirketler geldiğimiz güne kadar aktif olarak yüzde 60 seviyesinde büyüdüler. Tabi bugün bizde ki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holdingdir. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 büyük grup şirketi olan 9 farklı faaliyet alanında 30 şirketle faaliyet gösteren 12 bin 697 çalışanı olan ve bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi, Boyteks ve Hes Kablo gibi önemli markalara sahip, yurtiçinde ve yurtdışında 2 bini aşkın geniş bayi ağıyla 140’dan fazla ülkeye ihracat kapasitesi bulunan devasa bir kurum. Elhamdülillah şuan itibari ile holdingimizin büyüklüğü 17 milyar TL seviyesini aştı. Gururla ifade edebiliyorum ki devir aldığımız günden bugüne holdingimiz aktif olarak yüzde 90 seviyesinde büyüdü. 2020 yılı büyümesi ise hemen hemen yüzde 20’ye yakın gerçekleşti. Bu süreçte de 13 milyar TL’yi aşan bir ciro rakamına ulaştık. Erciyes Anadolu Holding ülkemiz için çok önemli bir holding. Her Kayseri’ye gelişimizde elhamdülillah başımız dik geldik. Bugünde pırıl pırıl, yepyeni bir tesisimizi, tamamen TMSF kayyumluğu döneminde proje edilen ve yatırımı gerçekleştirilen bir tesis. Erciyes Anadolu Holding bugün itibari ile dünden daha kuvvetlidir. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bellona 6 üretim tesisimiz, 50 bin metrekare kapalı alanı ve toplamda 75 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek ve 82 milyon TL tesis, 46 milyon TL makine, tesisat yatırımı olmak üzere toplamda 128 milyon TL’lik bir yatırım bedeliyle gerçekleştirdik. 414 kişiye istihdam sağladık, tam kapasiteyle çalışmaya başladığımızda 600 kişiye ilave istihdam sağlayan bir fabrika haline gelecek. Yıllık 480 bin adet yatak, 420 bin adet sandalye üretim kapasitesine sahip ve halihazırda 20 milyon 500 bin TL, tam kapasiteye geçtiği zaman da aylık yaklaşık 40 milyon TL ciro üreten bir kuruluş haline gelecek" ifadelerini kullandı.

"Mobilyada lokomotifiz, HES Kabloyla sektörde bir numarayız"

Konuşmasına devam eden Gülal; "Biz, bu şirketleri yönetirken eğer yatırım ihtiyacı varsa yatırım yapmaktan zerre tereddüt göstermedik. Özellikle bir yatırımımızın altını kalın harflerle çizmek isterim, Erciyes Anadolu Holding, özellikle enerji departmanında 502 MW’lik bir yapıyla ülkemizin önemli enerji aktörleri arasına girmiştir. Biz devraldığımızda 254 MW’lık bir yapı vardı, lisansı alınmış 248 MW bir yatırım söz konusuydu. Toplam yatırım değeri 318 milyon dolar olan bu yatırımın hemen hemen 260 milyon TL’lik kısmı TMSF döneminde yapıldı. Şuan 502 MW’lik bir yapıya ulaştı enerji durumumuz. Mobilyada lokomotifiz, sektörde bir numarayız, Hes Kabloyla sektörde 1 numarayız. Bugün enerjide de ülkemizin önemli aktörleri arasına enerji grubumuzu soktuk" dedi.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş ise 2020 gibi zor bir yılda bu güzel yatırımı kazandırmaktan ötürü kıvanç duyduklarını kaydederek; “Bugün Bellona ailesi olarak mutlu ve bir o kadar da gururluyuz. Ülkesi için gecesini gündüzüne katan bir markanın, şirketin, grubun doğduğu topraklarda Avrupa’nın en modern mobilya üretim tesislerinin bir yenisini daha kazandırdığı için gururluyuz. Bellona, ülke ekonomimize doğrudan 3 bin, dolaylı olarak da 15 bine yakın istihdam desteği sağlamaktadır. Ayrıca 2017 yılından 2023’e kadar 7 yıllık büyüme projeksiyonumuzda yer alan yıllık ortalama yüzde 20’nin üzerinde büyüme hedefimizi şükürler olsun şuana kadar gerçekleştirmek olmanın gururu içle karşısındayız. Hiç şüphesiz 2023’e kadar var olan hedeflerimizi de eksiksiz bir şekilde gerçekleştiriyor olacağız. Bu hedefleri gerçekleştirme uğruna gecemizi gündüzümüze katacağımızın sözünü paylaşmak istiyorum. Markamız Bellona yurt çapında 600’e yakın mağaza ve 1.1 milyon metrekare teşhir alanıyla ülke insanımıza hizmet üretmekten ve tasarımlarıyla yaşam alanlarına değer ve konfor katmaktadır. Ayrıca yurt dışında ülke insanımızın alınterini 5 kıtada 40 ülkede temsil etmektedir. Özellikle Avrupa ve Amerika gibi mobilya sektöründe 100 milyar doları aşan Pazar payı olan ülkede mevcut hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik yapılanma ve yatırımlar ile sürekli çalışmaya devam ediyoruz. Bu sayede hem yurt dışında markamızın hak ettiği pozisyona ulaşmasını hem de ülkemizde istihdama katkı yapmayı hedefliyoruz. Bu toprakların bir markası olarak en temel vazifemiz olarak ülke ve insanımıza hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Şüphesiz 2020 gibi insanoğlunun hafızasından çıkmayacak kadar zor bir yılda bu güzel yatırımı ülkemize kazandırmaktan ötürü ayrıca kıvanç duymaktayız" şeklinde konuştu.

KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; “Kayserimizin gelişmesi ve kalkınması için çaba gösteren, bu güzide tesislerini kazandırarak şehrimiz ve ülkemiz için katmadeğer üreten başta TMSF başkanımıza, CEO’muza, yönetim kuruluna, ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Yatak fabrikasının Kayserimize ve ülkemize hayırlı olsun. Pandemiye rağmen Kayseri’nin ne kadar çalışkan olduğunu gösterecek rakam paylaşmak istiyorum. Tüm zamanların ihracatta inşallah rekorunu kıracağız, 2 milyar 600 milyon dolara yakın ihracat olacak. İkinci rekorumuz mobilya sanayi ihracatında 700 milyon doları bir miktar geçecek. İnşallah yeni yatırımlarla bu tür modern tesislerle hem Kayserimizin hem ülkemizin istihdam, ihracat ve üretimine yeni katkılar gelecek" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; “3 tane organize sanayi bölgesi 1 serbest bölgesiyle Kayserimizin yatırımlarını hep birlikte takip ediyoruz. Erciyes Anadolu Holding de gerek sosyal sorumluluk anlayışıyla, gerek yatırımlarıyla, gerek ekonomideki Kayseri açısından en önemli kuruluşumuz olarak can simidi olmasıyla gururumuz olduğunu belirtmek istiyorum. Yetkililere teşekkür ediyorum. Hakikaten istihdama, katmadeğere vesile olan böyle bir kuruluşun kendi içinde de yarışan Bellona, İstikbal. Mondisiyle ve diğer kuruluşlarıyla yarışan mobilyada da önder olan bir ismin açılışında da bulunmak bizleri keyiflendiriyor. Bu anlayış içerisinde 2 milyar 600 milyon doların yetmeyeceğini ve Kayserimize daha fazlasının yakışacağını, mobilyanın başkenti Kayseri içinde 700 milyon doların yine yetmeyeceğini ve bu konuda da gerekli çalışmaların daha fazla yapılması anlayışıyla tüm üretenlerimize, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; “Tesisimizin açılışında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve organize sanayimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. TMSF başkanımızın ifadesiyle Devraldığımız günden bu güne yüzde 90 büyüme kaydettik, 2020 yılında yüzde 20 büyüme kaydettik’ diye ifade etti. Devletimizin kendisine emanet etmiş olduğu bu güzide yapıya zeval gelmemesi için gecesini gündüzüne katan Alparslan Baki Ertekin Bey’e teşekkür ediyorum. Buraları yönetmek kolay değil, yönetirken başarı elde etmek hiç kolay değil. Bu başarıda emeği geçen kim varsa Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

"TMSF başkanımızın bahsettiği rakamlar bu sınavın son derece iyi verildiğini göstermekte"

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız; “Böylesine pandemi döneminde uluslararası yatırımların dahi tartışıldığı zaman aralığında böylesine bir yatırımı Kayseri’ye kazandırmış olmasından dolayı bütün emeği geçenleri can gönülden tebrik ediyorum. İstihdam açısından ve özellikle Türkiye’de tartışılan birçok olgu açısından son derece önemli. Erciyes Anadolu Holding’in zihni değişimle beraber çokça tartışılan ‘özel sektör mü, kamu mu başarılı olacaktır’ derken yeni çıkan modelle beraber özel sektör dinamizminin gerisinde kalmadığı görüldü. Bu önemli bir sınavdı. Bu yalnızca iktisadi, ekonomik bir sınav değildi, aynı zamanda siyaseten tartışılan bir sınavdı. Ama hamt olsun TMSF başkanımızın bahsettiği rakamlar bu sınavın son derece iyi verildiğini göstermekte" şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş: "Uzun yıllar, 1 buçuk milyar dolarlık ihracat sınırını aşmak için uğraştık. Bu 1 buçuk milyarlık ihracat sınırını aştık en son 1 milyar 800 milyon dolarlık sınıra geldik ve tıkanıp kalmıştık. Fakat 2020 yılında 2 milyar 600 milyon dolarlık bir ihracat sınırını aşabilmek Kayseri için bundan sonra yeni yeni hedeflerin yeni yeni ufukların var olduğunu görmek demektir. İhracatla ilgilenen birisi olarak diyorum ki artık ürünlerimizin marka değerini daha da üst seviyelere çıkarmamız gerekir. Bugün kilo başına 1-1 buçuk dolarlık ihracatla rekabet edebilmemiz mümkün değil. Özellikle mobilya sektöründe bizim kilo başına ihracat rakamlarımızı daha da üst seviyeye çıkarmamız lazım. Bunu yapmak için mobilyanın içerisine ağırlaştırıcı veya hafifletici bir şey koymak değil, markamızı ağırlaştırabilecek yolları araştırmamız bulmamız lazım. Kayseri’de Erciyes Anadolu Holding 17 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile bu işi gerçekleştirirken, ben Kayseri yan sanayisinin de buna çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin büyük bir ağırlığı mobilya sektörü ve hayata geçen bine yakın sanayicimizin bulunduğu bir sanayi" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Mehmet Özhaseki, “İş başına geldiği günden itibaren Kayseri’de yaptıkları güzel işlerden dolayı TMSF başkanımız, yönetim kurulu başkan ve üyelerimize, CEO’muza çok teşekkür ediyorum. Ellerinde bir emanet var. Bu emaneti en güzel şekilde daha ileriye götürebilmek adına gayretlerine de şahidiz. Buralar veballi yerler. Buralar zor yerler. Böyle yerlerde Allah rızası için doğru gayret edenlere de tabi ki bizim duamız var, desteğimiz ve gayretimiz var” dedi.

Özhaseki, “Sağlıkta durmadan hava atan ülkelerin Avrupa’nın ve Amerika’nın çok çok önündeyiz. En başarılı ülke biziz. Bu arada yıllardır bizim özlemimiz olan Ayasofya açılmış, Batı’ya karşı dimdik bağımsızlığımızı bir kere daha ilan etmişiz. Azerbaycan’da yıllardır Ermenilerin gelip işgal ettikleri topraklarda kardeşlerimize destek vererek büyük başarılara imza atmışız. Libya ile yapılan anlaşma neticesinde Akdeniz’deki haklarımızdan vazgeçmiyoruz. Terörü aşağılara kadar gönderip neredeyse yok etme seviyesine getirmişiz. Artık oyun kurulan, üzerinde hesap yapılan bir ülke değil, oyun kuran, masada olan ve hesap yapan bir ülke konumundayız. Allah’a ne kadar şükretsek az” şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, “Ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması çok önemlidir. Bunun için de böyle yatırımlara ihtiyacımız var. Daha fazla üretim, istihdam ve ihracat için böylesine önemli tesisler ve yatırımlar hepimizi mutlu ediyor. Bunların sayısını artırmamız lazım. Hem ekonomist olarak hem de İncesu Müteşebbis Başkanı olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; son zamanlarda ilimizdeki yatırımcıların yatırım iştahı çok güzel. Bizlerden çok önemli miktarda arazi ve arsa tahsisi istiyorlar. Bunlar bizi çok memnun ediyor. Bizde her türlü kolaylığı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fabrikanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa katılanlar fabrikayı gezerek üretim hakkında bilgiler aldı.