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Bellona’dan 130 milyon TL’lik yatırım

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona, 2020 yılında yatırım planına aldığı Bellona 6 Tesisi’nin açılışına hazırlanıyor. 130 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı tesiste ilk etapta 600 kişi istihdam edilecekken, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, “2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil” dedi.

Ekonomi 08.01.2021, 14:44
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Bellona’dan 130 milyon TL’lik yatırım

Erciyes Anadolu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Bellona, 2020 yılında yatırım planına aldığı Bellona 6 Tesisi’nin açılışına hazırlanıyor. 130 milyon TL’lik yatırımın yapıldığı tesiste ilk etapta 600 kişi istihdam edilecekken, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, “2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil” dedi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding çatısı altında bulunan Bellona, yatırımlarına yenisi kattı. Korona virüsün tüm dünyada olumsuz etkilerinin sürdüğü 2020 yılında 130 milyon TL’lik bir yatırım ile Bellona 6 Tesisini kuran şirket, ilk etapta 600 kişiye istihdam sağlamanın mutluğunu yaşıyor. 75 bin metrekare alan üzerine kurulu ve 55 bin metrekare kapalı alanı olan Bellona 6 Tesisinde yıllık 480 bin yatak ve 440 bin civarında da sandalye üretimi yapılacak.

İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, tesis hakkında bilgiler vererek, “Yeni yatırımını yaptığımız Bellona 6 tesisimiz 75 bin metrekare alan üzerine kurulu, 55 bin metrekare kapalı alanı olan tesisimiz devreye girdi, biz açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tesisimizde şuan 400 mavi yaka, 20 beyaz yaka şuanda aktif olarak çalışıyor. Burası için üretim operasyonlarına baktığımızda yıllık 480 bin yatak, 440 bin civarında sandalye üreteceğimiz tam modern ve tam donanımlı bir tesis inşa ettik. Bu tesisin yatırımları da dönem dönem devam edecek. Bu yatırımın birinci fazıdır. İkinci fazda yine üretim kabiliyetlerimize ve ihracat ile iç piyasada yapacağımız yeni tasarım ürünlere bakarak yeni yatırımları da burada gerçekleştirebileceğiz. Bunun için ilave alanlarımız mevcut" şeklinde konuştu.

Türkiye’de mobilya sektöründe ilk Ar-Ge merkezine sahip Bellona markası Bellona 6 tesisinde ayrı bir inovasyon merkezi hayata geçiyor"

Karamemiş, "Bu tesisimiz aynı zamanda mobilya sektörüne baktığımız zaman Ar-Ge merkezi statüsü alan ilk şirketlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz bu şirketi inovasyon temelli bir zemine oturtmak ve markanın çizgisi ve tasarımları, 2020’de yaşadığımız süreçten sonra önümüze şuanda hedef olarak koyduğumuz e-ticarette neler yapacağımızla ilgili birçok inovatif çalışmanın yapılacağı bir merkez inşa ediyoruz. Haziran ayı gibi de bu tesisi bitireceğiz. Burada artık marka çizgisinde ve e-ticaret odaklı birçok tasarımı ekip arkadaşlarımız yapacak. Sadece bu ekip 90 kişiden oluşacak ve güçlü bir şekilde marka hedefleriyle ilgili bahsettiğimiz yıllık hedef oranlarını ve büyümeleri gerçekleştirebilmek için buradaki ekip sürekli yeni fikirler, yeni özgün tasarımlar, marka ve müşteri algısına uygun yeni tasarımları gerçekleştiren çok modern bir tesis olacak” ifadelerini kullandı.

“2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil”

Karamemiş, “2020 gibi bir yıl içerisinde böyle bir yatırımı yapmak her babayiğidin harcı değil. Böyle belirsizliklerin olduğu bir dönemde 130 milyon gibi bir yatırım söz konusu. Bu çok ciddi bir bedel. Bu bedel harcandı ve bu yatırım yapıldı. Önümüzdeki 6 ay içerisinde baktığımızda buradaki istihdama katkımız 600 kişiyle tamamlanmış olacak. Bu da bizim açımızdan önemli. İkinci faza geçtiğimizde bu 600 kişiye ilave olarak yapacağımız iş modeline göre değişen 200-300 kişi daha kadroya alabiliriz. Projelerle uyumlu ilerleyebileceğimiz bir süreç. Onu da yılın sonlarına doğru tamamlamış olacağız. İnşallah Kayseri’mize, ekonomimize ve markamıza hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.
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