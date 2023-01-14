Belediye serasında yetiştirilen 5 bin adet marul ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Tarımsal faaliyetler ve çiftçilere yönelik son bir yıldır çok güzel uygulamalara imza atan Bilecik Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği 5 bin adet marulun ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Sera alanında incelemelerde bulunarak, çalışanlarla bir araya gelen Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı başlattıkları uygulama hakkında bilgi verdi. Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen 5 bin adet marulun ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladıklarını söyleyen Subaşı, başlattıkları uygulama hakkında bilgi verdi. 45 gün önce dikimi yapılan ve hasat edilmeye başlanan marulları çalışanlarla birlikte toplayan Başkan V. Subaşı, sözlerine şöyle devam etti;

‘’İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık iki ay önce gönderilen marul fidelerini kendi seramızda toprakla buluşturmuştuk. Şimdi de arkadaşlarımızla birlikte emeğimizin karşılığı olarak seramızda hasadımıza başladık. Marullarımızı Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bilecik Belediyesi olarak sadece bu uygulamada değil diğer uygulamalarımızla tarımın ve çiftçilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.’’

‘’Ektiğimiz ata tohumu karakılçık buğdayı ve kabakları da çiftçilerimizle paylaşacağız’’

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl belediyeye ait alanlara karakılçık buğdayını ektiklerini hatırlatan Başkan V. Subaşı, ‘’Çok yakın bir dönem öncesinde belediyemize ait alanlara ata tohumu karakılçık buğdayını ekmiştik. Sulak alanlara ise kabak ekimi yapmıştık. Ondan elde edeceğimiz ürünleri örneğin karakılçık buğdayının belli bir kısmını ekmek reçetelerimizde kullanarak sosyal tesislerimiz ve ana okullarımızda çocuklarımız ve halkımızla buluşturacağız. Ayrıca elde ettiğimiz bu iki ürünün tohumlarını da çiftçilerimizle paylaşacağız’’ şeklinde konuştu.

‘’Bilecik belediyesi olarak her zaman çiftçilerimizle tarımın yanında olacağız’’

Konuşmasında her zaman Bilecik Belediyesi olarak çiftçiler ile tarımın yanında olacaklarını vurgulayan Başkan V. Subaşı, ‘’Yine Bilecik Belediyesi olarak orta refüjlerimizde lavanta ekimi yapmıştık. Onun da hasadını geçtiğimiz temmuz ayında yapmıştık. Analiz sonuçları gayet iyi çıkan lavantalarımızı fabrikalarda başta lavanta kolonyası ve sabunu olmak üzere, lavanta parfümü, lavanta yağı elde ettik. Bu ürünleri de Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınlarımız aracılığıyla satışa sunmak istiyoruz. Böylece Bilecik’imizin bir diğer yöndeki güzelliklerini de tanıtmış olacağız. Bilecik Belediyesi olarak her zaman çiftçilerimiz ve tarımın yanında yer almaya devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.