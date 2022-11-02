Belçikalı parke devi enerji masrafı yüzünden üretimi durduracak

Belçika’nın önde gelen yer kaplaması üreticisi, enerji krizi nedeniyle artan masraf ve azalan siparişler nedeniyle 3 hafta boyunca üretimi durduracağı ve bin 100 işçisini ‘geçici işsizlik’ statüsüne alacağını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte ortaya çıkan ve Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan alınan enerji kaynaklarını azaltma politikaları sonucu zor günler geçiren Belçika’da enerji krizi derinleşmeye devam ediyor. Ülkenin Flaman bölgesinde yer alan en büyük üreticilerden biri sayılan Unilin şirketi enerji krizi yüzünden üretime ara vereceğini duyurdu. Parke ve PVC yer kaplaması ürünleri üreten ve bin 100 işçisi bulunan fabrikanın yetkilisi Sander Laridon yaşanan fiyat yükselişi ve alınan siparişlerdeki azalma nedeniyle üretime üç hafta boyunca ara vermek zorunda kaldıklarını bildirdi. Konuya ilişkin olarak basına bir açıklama yapan Laridon, "Hammadde ve enerji masraflarımız yüzde 300 ila 400 oranında artmış durumda. Aldığımız siparişler ise yüzde 20 ila 30 oranında azaldı. Enerji krizi yüzünden bin kadar işçimizi ‘geçici işsiz’ statüsüne almak zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

Alınan karar göre Wielsebeke şehrinde bulunan fabrikada önümüzdeki haftalarda üretim duracak. Üç hafta boyunca çalışmayacak fabrikanın işçilere uygulayacağı zorunlu tatilin özellikle Noel ve kış tatiline denk getirileceği ve işçilerin normal maaşlarının yüzde 30’unu alamayacakları açıklandı.

Bu gelişme Belçika’da yaşanan enerji krizine yeni bir boyut kazandırdı. Ülkenin en güçlü sayılan üreticilerinden birinin bu kararı alması hem enerji krizinin ekonomik krize dönüşerek derinleşmesi hem de ülke ekonomisine yeni bir yük getirmesi anlamına geliyor. Ülkede krize bağlı ‘geçici işsizlik’’ hali devlet tarafından karşılanıyor.