Beklenen zam geldi

Benzine Uluslararası fiyat artışları ve döviz kurundaki yükselişe bağlı olarak bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde, 44 kuruş zam yapıldı.

TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarına da zam şeklinde yansıyor.

Benzine en son 16 Ekim'de 37 kuruş zam gelmişti. Bir miktarı eşel mobil sistemi gereği ÖTV'den karşılanan artışın 14 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.

Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 8,36 liraya; Ankara'da 8,44 liraya; İzmir'de ise 8,46 liraya yükselmiş oluyor.