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Beklenen indirim geldi! Akaryakıt fiyatlarında bugün...
Petrol fiyatları 100 doların altına kadar geriledi. Petrol fiyatlarının düşmesiyle motorinin litre fiyatına indirim geldi. Motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,04 TL fiyat indirimi gerçekleşti. İşte 12 Nisan 2022 Akaryakıtta son durum...
Ekonomi 12.04.2022, 10:41
12 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:
İSTANBUL
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.25 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.23 TL
ANKARA
Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL
Ankara motorin litre fiyatı: 20,33 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL
İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL