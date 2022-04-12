Beklenen indirim geldi! Akaryakıt fiyatlarında bugün...

12 Nisan tarihi itibariyle benzin ve motorin fiyatları şu şekilde:

İSTANBUL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20.25 TL İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20.23 TL

ANKARA