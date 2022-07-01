Beklenen an geldi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması...

Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:

Asgari ücret komisyonu yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon etkisiyle çalışanlarımızı koruyacak bir ilave artış olması gerektiğini bildirdiniz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da ifade ettik. Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak ilan edildi. Biz işverenler olarak bu sene güncelleme yapalım diye toplandık. Belirlenen rakamlar konusunda farklı görüşler olabilir ama bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik.

Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz üçlü saç ayağını birbiriyle taraf olarak bakmıyoruz. Üçlü saç ayağı mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Her zaman kısmet olan bir resim değildir."

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle: