Beklenen an geldi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün ikinci kez toplanmıştı. Milyonlarca çalışan, asgari ücrete yapılacak ek zammın ne kadar olacağını merak ediyordu. Beklenen an geldi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret Temmuz 2022 itibariyle yüzde 30 zamla 5.500 TL oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor
Türkiye bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı geliştirdiği yeni bir programı uygulamaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin şu ifadeleri kullandı:
Asgari ücret komisyonu yıllık olarak toplantılarını gerçekleştiriyordu. Ekonomideki dalgalanmalar, enflasyon etkisiyle çalışanlarımızı koruyacak bir ilave artış olması gerektiğini bildirdiniz. Asgari ücret komisyonumuz çalışmalarını yaptı.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben de sizleri şahsım ve TİSK adına selamlıyorum. Bugün çok kıymetli bir kararın paylaşımı için bir aradayız. Sayın Bakanımız da ifade ettik. Ülkemiz için faydalı her kararın arkasında durduk. Aralık sonunda güzel bir rakam belirlendi. Bu rakam 2022 yılının asgari ücreti olarak ilan edildi. Biz işverenler olarak bu sene güncelleme yapalım diye toplandık. Belirlenen rakamlar konusunda farklı görüşler olabilir ama bütün imkanlarımızı zorlayarak çalışanlarımızı, işverenlerimizi, istihdamı gözeten bir dengeyi bulmaya gayret ettik.
Açıklanan rakam yıl sonu itibarıyla tekrar değerlendirilecek Cumhurbaşkanım biliyorsunuz biz üçlü saç ayağını birbiriyle taraf olarak bakmıyoruz. Üçlü saç ayağı mutabakatla asgari ücreti güncelliyor. Her zaman kısmet olan bir resim değildir."
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:
- Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz
ve alışkanlıklarımız sebebiyle ülkemizde enflasyon rakamları elbette farklı tezahür etmektedir.
- Dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken asıl önceliğimizi vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne verdik.
- Terörle mücadelede çok iyi bir seviyeye geldik. Ekonomi programımızı da kararlılıkla uygulayarak ülkemizi küresel fırtınadan en az kayıpla çıkarmanın gayretindeyiz. Salgın döneminde kendimizi dünyadan pozitif ayrıştırdık.
- Vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı asla görmezden gelmedik. Pek çok tedbiri devreye aldık ve almaya devam ediyoruz.
- Kamu çalışanlarımızın ve tüm emeklilerimizin maaşına yüzde 40'ın üzerinde bir enflasyon farkı zammı zaten yapılacak. Asgari ücretlilerin de kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini gördük.
- Çalışmalar sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 artış yapıyoruz.
- Buna göre net asgari ücret 5 bin 500 TL olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 TL destek verecektir. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.
- Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek. Yıl başında devreye aldığımız asgari ücret kadar ki gelirin vergi dışı kalması uygulaması sebebiyle kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 TL olarak yansıyacaktır.