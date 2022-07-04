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Bedelli askerlik ücretine büyük zam bekleniyor!
TÜİK bu sabah saat 10.00'da haziran ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Açıklamaların ardından 56 bin lira olan bedelli askerlik ücretinin 79 bin 660 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Ekonomi 04.07.2022, 15:25
Açıklanan enflasyon verileri sonrası bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek.
Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı. Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.
56 BİN LİRAYDI
2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK
Bu güncellemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.