Bedelli askerlik ücretine büyük zam bekleniyor!

Açıklanan enflasyon verileri sonrası bedelli askerlik ücretleri de yeniden belirlenecek.

Bedelli ücreti 6 aylık asteğmen maaşına eşit oluyor. Asteğmen maaşı yüzde 41'lik zamla beraber 9 bin 417 TL'den 13 bin 277'ye çıktı. Buna göre bedelli ücretinin 79 bin 660 TL civarı bir tutara ulaşması bekleniyor.

56 BİN LİRAYDI

2021 yılı ikinci 6 ayı için 43 bin 150 lira ödenen bedelli askerlik ücreti, 2022 yılının ilk yarısı için 56 bin 500 lira olarak belirlenmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

Bu güncellemelerle 2022 yılının ikinci yarısına ilişkin bedelli askerlik ücretinin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.