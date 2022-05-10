Bedava fide dağıtımında izdiham

Manisa’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 50 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dağıtımında adeta izdiham yaşandı. 50 bin fidan 15 dakika içinde tükenirken, fidelerden alabilen şanslı vatandaşlar fideleri balkonlarında yetiştirerek aile ekonomilerine de katkı sunacaklar.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ’Manisa’da kadınlar tarıma yöneliyor, balkonlar tarlaya dönüşüyor’ projesi çerçevesinde Anneler Günü dolayısıyla 50 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesini ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttı. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı dağıtımda adeta izdiham yaşanırken 50 bin fide 15 dakika gibi kısa bir sürede bitti.

"Balkonlarımızı yeşillendirecek bir proje"

Dağıtım töreninde zor anlar yaşayan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "İçinde bulunduğumuz hafta önemli bir hafta. 3 ayrı önemli etkinliğin haftası. Öncelikle Trafik Haftasıydı. Cumartesi Günü Salihli’de etkinliğini yaptık. İkincisi Engelliler Haftası bu sabah onun programını aynı zamanda Vakıflar Haftası onlar da burada etkinlik düzenliyor pilav dağıtımı yapıyor. Dördüncüsü de burada İl Tarım Müdürlüğümüzün güzel bir programı. Balkonlarımızı yeşillendirecek bir proje. Böylece şehir hayatında insanımızın evini daha güzelleştirmesi artı orada yeşili, bitki yetiştirebilmenin zevkini tadabilecekleri güzel bir proje uygulanıyor. Yapılan etkinlikler belki küçük etkinlikler ama burayı bayram havasına döndürmeye yetmiş. Burada hem balkonda yetiştirilebilecek hem domates ve çiçek fideleri var" dedi.

Fidelerden alabilen şanslı vatandaşlar ise bir yandan kalabalıktan şikayet ederken bir yandan da kendi ürünlerini yetiştirebilecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Balkonlar tarlaya dönecek"

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ise keyifli bir gün yaşadıklarını belirterek şunları söyledi: "Artık kadınlar tarıma yönelsin, balkonlar tarlaya dönsün sloganıyla 50 bin fidanı kadınlarımızla vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Hem Anneler Günün arkasından hem de pandemi sürecinin sonrasında vatandaşlarımızın kendisinin üretim yapmaktaki ilgisini gördüğümüzden böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 50 bin fidemizi şehirde yaşayan vatandaşlarımızla buluşturmuş oluyor. Biber, domates ve patlıcan fideleri var. Vatandaşların ilgisi de oldukça yoğun. Özellikle pandemi vatandaşların evde de üretim yapma isteğini artırdı. Biz bunu görüyorduk zaten. Anneler Günün arkasından da bu iki konuyu birleştirerek bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız tarımla hakikaten ilgili. 2 yıl boyunca kapalı kalmak tarıma olan üretime olan duygularını güçlendirdi. Biz de bunu görerek bir etkinliğe dönüştürdük. Hayırlı olsun. İnşallah balkonlar tarlaya dönsün, saksılarında domateslerini biberlerini yetiştirip afiyetle yesinler."