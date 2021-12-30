BEDAŞ, yılbaşında kesintisiz elektrik sağlamak için hazırlıklarını yaptı

ANKARA (AA) - İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımı yapan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), yılbaşında abonelerine kesintisiz enerji sağlamak için 31 Aralık günü sabah, akşam ve gece vardiyaları olmak üzere toplamda 540 personeli ile görev yapacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni yıl hazırlıkları kapsamında şirketin vardiya düzeni yenilendi.

Normal günlere göre sahada personel sayısını artıran BEDAŞ, bakım ve yatırım kaynaklı planlı kesintileri iptal etti. Yılın son gününde sabah, akşam ve gece vardiyaları olmak üzere toplamda 540 personeli ile görev yapacak BEDAŞ, ayrıca operasyon merkezinde 40 kişilik bir ekip bulunduracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, yılbaşı ve bayram gibi özel günlerde de tüketicilerin enerji ihtiyacını kesintisiz karşılamaya özen gösterdiklerini belirterek, "Cihaza bağlı hastalarımızın hiçbir şekilde enerjisiz kalmaması gerekli. Bu bizim en hassas olduğumuz konulardan biri. Yılbaşı günü her işletmemizde cihaza bağlı hastalarımıza hizmet vermek üzere 2,5 kVA gücüne sahip alçak gerilim jeneratörlerimizi hazır durumda tutacağız. Beklenmeyen bir kesinti durumunda hızla jeneratörlerimiz hastalarımızın enerjisini sağlamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.







