Bebek’te kiralardaki yükseliş dudak uçuklattı

İstanbul’un lüks semtlerinden Bebek’te kira artışları son bir yılda yüzde 300 düzeyinde artış gösterdi. Sıklıkla ünlülerin tercih ettiği semtte 2+1 daireler en düşük 25 bin TL’den kiraya veriliyor.

Konut piyasasında pandemi dönemiyle arz-talep dengesinin bozulmasıyla oluşan fiyat yükselişleri özellikle kiralıklarda hızlı yaşandı. Bu dönemde stok azlığından kiralık ev bulmak zorlaştı. Varolan evlerin de kiraları 2-3 kat arttı. İstanbul’da ilçelere göre değişen kira fiyatlarındaki artışla lüks semtlerde oturmak hayal oldu. Genellikle ünlülerin tercih ettiği Bebek’te kiralar uçmuş vaziyette. Kiralarda bir yılda yüzde 300 artışların yaşandığı görüldü.

30 yaş üzeri binalardaki dairelere 25 bin TL kira isteniyor

İnternet ilanlarında Bebek’te 2+1 kiralık daireler 25 bin TL’den başlıyor. Konumuna, dairenin büyüklüğü ve yeniliğine göre fiyatlar 250 bin TL’ye kadar çıkıyor. 25 bin TL’lik evlerin çoğunluğu ise 30 yaş üzeri hem ofis hem ev olarak kullanılabilecek yapılar olarak görülüyor.

Bebek’te ikamet eden bir çok ünlü isim fahiş kira artışlarından başka semtlerde kiralık daire arayışlarına girdi.

Manzaralı daireler yarı dönemli kiralanıyor

Sitelerde yer alan ilanlara göre bazı kiralama formülleri aylık veya 6 aylık üzerinden yapılıyor. Yarı dönemlik kiralamalar genellikle sahile yakın manzaralı daireler olarak öne çıkıyor. Yeni trendlere uygun olarak döşenmiş eşyalı daireler yüksek bedellerle kiralanıyor.

Kira alamama sıkıntısı yaşanabiliyor

Öte yandan kiralık dairelerde artan fiyatlar, kiraların ödenmeme riskini de beraberinde getiriyor. Geçen yıla göre 3-4 kat artan kira bedelleri nedeniyle daireye istenen yüksek kiralar başlangıçta kiracı tarafından ödenebiliyor ancak daha sonra tahsilatta sıkıntılar yaşanabiliyor.