Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç.Dr. Sevil Karaman, "Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada bebeklerin göz renginin oluşum aşamasına ilişkin bilgi verildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, bebeklerin göz renginin ilk haftalarda lacivert veya gri renkte olduğunu belirterek, bebeklerin göz renginin ilk dönemlerde kalıcı olmadığını, bir müddet sonra tam olarak kalıcı rengini aldığını aktardı. Bunun nedeninin rengi belirleyecek olan melanin pigmentinin henüz oluşmaması olduğunun altını çizen Karaman, şunları kaydetti:

"Vücut yapısı, saç rengi, saç şekli, cilt rengi, boy uzunluğu ve göz rengi gibi her bir özelliğe karakter denir. Anneden ve babadan gelen genlerin çekinik ya da baskın oluşu bu karakterleri belirler. Dolayısı ile bebeklerin göz rengi de ebeveynlerinden gelen genlerin etkisi oluşur. Anne ve baba kahverengi gözlere sahipse, daha önceki nesillerde de açık renkli göze sahip olan kimse yok ise bebeğin göz rengi kahverengi olur. Yine de kesin bir öngörüde bulunmak zor. Daha önce kuşaklar, çekinik gen taşıyor olabilir.



Gözde koyu renk, açık renge göre daha baskındır. Anne veya babadan sadece birinden bile koyu renk geni gelirse bebek koyu renkli göze sahip olur. Bebeğin açık renkli göze sahip olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu nedenle açık renk koyu renge göre daha nadir görülür. Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir."

- "Saç ve ten rengimizin belirlenmesi de yine melanin sayesinde olmakta"

Göz renginin ön tabakada yer alan melanin pigmentinin miktarına göre değişiklik göstereceğini ifade eden Karaman, iriste bulunan melanin pigmentinin göze rengini verdiğini aktardı. Karaman, melanin pigmentinin göz dışında, vücudun farklı bölgelerinde de bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Saç ve ten rengimizin belirlenmesi de yine melanin sayesinde olmaktadır. Melaninin kahverengi bir görünümü vardır. Açık tenli bebeklerde melanin miktarı daha azdır. Melanin pigmentinin bulunmaması ya da az bulunması durumunda, renkli göz olarak adlandırılan açık göz rengi ortaya çıkar. Melanin fazla ise göz rengi kahverengi, az ise yeşil ya da mavi gözlü olmaktadır. İrise yansıyan ışınların kırılmasıyla birlikte iriste renkli bir görünüm oluşur. Farklı ortamlarda farklı göz rengi olmasının sebebi ışığın kırılma farklılıkları olabilir."

Bazı bebeklerde iki göz rengi arasında farklılık olabileceğine de dikkati çeken Karaman, bu durumun fizyolojik olabileceği gibi altta yatan bir hastalığın belirtisi de olabileceğine karşın vakit kaybetmeden göz hekimine danışmak gerektiği tavsiyesinde bulundu.