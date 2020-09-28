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BDDK’dan Aktif Rasyoda indirim
BDDK, bugün de Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
Ekonomi 28.09.2020, 10:31
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aktif rasyosu (AR) hesaplamasında tekrar revizyona giderek, mevduat bankaları için yüzde 95 ve katılım bankaları için yüzde 75 olarak belirlenmiş olan aktif rasyosu değerinin sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 olarak düzenlenmesine karar verdi.
BDDK'dan bu sabah yapılan açıklamaya göre yeni karar 1 Ekim'den itibaren uygulanacak.
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