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BDDK TL SWAP işlemlerinde limiti %1.0’a çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL SWAP işlemlerini %1.0’a indirdi. BDDK, alınan kararda bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para SWAP’ı, forward opsiyon ve türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynakların %1.0’a indirileceğini açıkladı.

BDDK TL SWAP işlemlerinde limiti %1.0’a çekti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) TL SWAP işlemlerini %1.0’a indirdi. BDDK, alınan kararda bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para SWAP’ı, forward opsiyon ve türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynakların %1.0’a indirileceğini açıkladı.

13 Nisan 2020 Pazartesi 08:53
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BDDK TL SWAP işlemlerinde limiti %1.0’a çekti

BDDK’nın açıklaması:

“Bilindiği üzere, 09/02/2020 tarihli basın açıklamamızda, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10’u ile sınırlandırılmasına,  sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında 90 ilâ 360 gün vadeli işlemlerin %75, 360 gün ve üzeri vadeli işlemlerin ise %50 oranında dikkate alınmasına, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilmesine, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesi yönünde karar alındığı hususu kamuoyu ile paylaşılmıştır.   
 
COVID-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki dengesizlikler ve risklerin artmış olması nedeniyle, söz konusu risklerin yönetilmesi ve finansal istikrarın korunmasına yönelik olarak atılan adımların ve alınan tedbirlerin etkinliğini artırmak bakımından yapılan değerlendirme sonucunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 12/04/2020 tarihli ve 8989 sayılı Kararı ile bankaların, yurt dışı yerleşiklerle vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri yukarıda belirtilen işlemler için: 
 
- Öz kaynakların %10’u nispetinde belirlenmiş olan sınırlamanın, %1 olarak yeniden belirlenmesine,    - Sınırlamaya dahil edilen işlemlerin hesaplamasında kullanılan vadeye göre farklı dikkate alınma oranları uygulamasının kaldırılmasına, - Söz konusu işlemlerin anlaşılan vadeden önce her ne sebeple olursa olsun bozulmak istenmesi, veya vadesinin uzatılmasının istenmesi durumunda Kurumun yazılı onayının alınmasına, - Yukarıda belirtilen diğer hususların aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.”

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