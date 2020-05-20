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BDDK'dan yeni karar; TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

BDDK’nın aldığı yeni karara göre, Euroclear Bank ve Clearstream Banking TL işlemi sınırlandırmasından muaf tutuldu.

BDDK'dan yeni karar; TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

BDDK’nın aldığı yeni karara göre, Euroclear Bank ve Clearstream Banking TL işlemi sınırlandırmasından muaf tutuldu.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:12
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BDDK'dan yeni karar; TL işlem sınırlaması iki kuruluş için kaldırıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), COVID-19 salgınının ortaya çıkardığı olağanüstü koşullarda yeni bir karar aldı. BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verildi.

Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutuldu.

Ayrıca, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verildi.

Açıklamanın tam metninde şu ifadeler yer aldı: “Bilindiği üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun(Kurul) 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile COVID-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0,5'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiştir.

Kurulca yapılan değerlendirme neticesinde, TL cinsinden tahvil ve kira sertifikası işlemlerinin takas operasyonlarının olumsuz etkilenmemesini ve TL cinsinden menkul kıymetlerin etkin ve verimli bir şekilde işlem görmesini teminen, 20.05.2020 tarihli ve 9031 sayılı Kurul Kararı ile; sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan Yabancı Merkezi Saklama Kuruluşları(YMSK) arasından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca(Kurum) belirlenecek olan kuruluşların, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiş ve bu karara istinaden Kurum tarafından Euroclear Bank ve Clearstream Banking isimli kuruluşların söz konusu sınırlamadan muaf tutulması uygun görülmüştür.

Diğer taraftan Kurulun 9031 sayılı Kararı ile aynı zamanda, bankaların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde(KKTC) faaliyet gösteren şubeleri ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin ve söz konusu şubelerin, zorunlu karşılık yükümlülükleri kapsamında KKTC Merkez Bankası bünyesinde bulundurmak zorunda olduğu TL cinsinden tutarlar da dahil olmak üzere, KKTC Merkez Bankası(KKTCMB) ve KKTC Kalkınma Bankası A.Ş. ile gerçekleştirecekleri Kararda belirtilen TL işlemlerinin, söz konusu sınırlamadan muaf tutulmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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