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BDDK'dan 18 bankaya 102 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, talimatlara aykırı işlem nedeniyle 18 bankaya 102.1 milyon TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

BDDK'dan 18 bankaya 102 milyon TL ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, talimatlara aykırı işlem nedeniyle 18 bankaya 102.1 milyon TL idari para cezası verildiğini açıkladı.

29 Mayıs 2020 Cuma 20:04
2004 Okunma
BDDK'dan 18 bankaya 102 milyon TL ceza

BDDK’dan yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 salgını sürecinde bireysel ve ticari müşterilerden şikayetler geldiği belirtildi. Şikayetler üzerine denetim yapıldığı belirtilen açıklamada şu bilgi verildi:

“Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen paporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 29.05.2020 tarihli ve 9039 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 18 bankaya toplam 102,1 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.”

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