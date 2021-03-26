banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Hamza Yerlikaya Vakıfbank yönetiminden ayrıldı
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?
Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı
Bilecik'teki billboardlar hakkında soruşturma başlatıldı
Camiye ırkçı saldırı!
Camiye ırkçı saldırı!

BDDK, 12 idari personel alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 idari personel alımı yapacak.

Ekonomi 26.03.2021, 09:50
4
BDDK, 12 idari personel alacak

Kurumun, personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre BDDK, kamu hizmetine ilk defa başlayacak adaylar arasından giriş sınavı sonuçları doğrultusunda 8 memur ve 4 mühendis alacak. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacak.

Sınava katılacak adayların, 29 Mart-9 Nisan döneminde "www.bddk.org.tr" internet adresinde bulunan "Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması gerekiyor.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri, BDDK'nin internet sitesinden duyurulacak.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu