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BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

15 Mayıs 2020 Cuma 16:14
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BBDK'dan 15 bankaya yüklü miktarda ceza

Koronavirüsle amansız mücadele sürerken, bir taraftan da fırsatçılarla uğraşılıyor.

Önce maske ve gıda malzemeleri derken; şimdi de vatandaşlar özel bankaların maliyetlerine maruz kaldı.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu dönemde vatandaşa destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz." diyerek, sıkıntıdan haberdar olduklarını aktarmıştı.

Albayrak, "Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullanarak, harekete geçileceğinin sinyalini vermişti.

MÜŞTERİLERDEN ŞİKAYET YAĞDI

O sinyali Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aldı ve 15 bankaya müşterilerin şikayeti üzerine ceza yağdı.

15 BANKAYA 19 MİLYON 650 BİN TL CEZA KESİLDİ

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 14 Mayıs 2020 tarihli ve 9021 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148'inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir."

Son Güncelleme: 15.05.2020 16:17
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