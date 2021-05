BB PASHA Bank ve OMG Capital Advisors, “Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlayan PASHA Bank, 2020 yılından bu yana tarım ve otomotiv sektörleri için 165 milyon TL’lik varlığa dayalı menkul kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştirdi. Reel sektöre verdiği destekle adından söz ettiren PASHA Bank, VDMK’ın bilinirliğini artırmak üzere OMG Capital Advisors iş birliğiyle 27 Mayıs 2021 Perşembe günü Türkiye’de ilk kez “Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” toplantısı düzenledi. Webinar olarak gerçekleşen toplantının açılış konuşmalarını; PASHA Bank Genel Müdürü H.Cenk Eynehan, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş ve OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan yaptı.

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan arasındaki ticaretin gelişimine katkı sağlamak, bölgede yatırım yapan işletmelere kaynak yaratmak ve rehberlik etmek amacıyla, yatırım bankacılığı ve kurumsal bankacılık ürünleriyle hizmet veren ve Türkiye’de 6. yılını dolduran PASHA Bank, 27 Mayıs Perşembe günü Türkiye’de ilk kez OMG Capital Advisors ile birlikte “Finansman Kaynağı Olarak Sermaye Piyasaları ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler” konulu webinar gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarını PASHA Bank Genel Müdürü H.Cenk Eynehan’ın, T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan’ın, Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş’un ve OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan’ın yaptığı webinar, iki oturum şeklinde devam etti.

Webinarın açılış konuşmalarından ilkini gerçekleştiren PASHA Bank Genel Müdürü H.Cenk Eynehan, “Kuruluşumuzdan bu yana, ‘müşterilerinin gücüne güç katan, sınır ötesi bir banka”’ olmayı kendimize misyon edindik. PASHA Bank olarak her zaman önceliğimiz Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan üçgenindeki ticaretin gelişmesine ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak oldu. Bundan sonra da öyle olacak. PASHA Bank olarak pandeminin etkisi altında kalan 2020 yılında, kredilerimizi sürekli artırarak reel sektörün her an yanında yer aldık, bu yıl da yer almaya devam ediyoruz. 2016 yılında yurt içinde PASHA Bank finansman bonosu ihraçlarıyla başladığımız yola, 2017 yılından itibaren Azerbaycan'da gerçekleştirdiğimiz Dolar ve Euro cinsinden tahvil ihraçlarımızla devam ettik ve Azerbaycan sermaye piyasalarından 87 milyon dolarlık uzun vadeli finansman sağladık. Bu fonları ülkemizde proje finansmanlarına kaynak olarak aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz. Bankamız, sermaye piyasası araçlarını kullanarak kendisine kaynak yaratırken, kaliteli varlık havuzuna sahip müşterilerine de fon sağlanmasına aracılık etmek amacıyla 2020 yılında bünyesinde Varlık Finansman Fonları’nı kurdu. Tarım ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren müşterilerimizin geçtiğimiz yıldan bu zamana kadar toplamda 165 milyon liralık Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçlarına aracılık ederek müşterilerimize sermaye piyasalarından kaynak yarattık. Önümüzdeki aylarda da planladığımız Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraçları ile yıl sonuna kadar reel sektöre 100 milyon liralık ilave kaynak yaratılmasını hedefliyoruz.” dedi.

OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan ise “Son 1 yılda yepyeni bir ürün olan VDMK’ın sahneye çıkışına tanıklık ediyoruz. Daha yolun başındayız. İstanbul’un finans merkezi olmasındaki en önemli avantajımız, Türkiye’nin bu ekosistemi hayata geçirecek olan iyi yetişmiş iş gücüne sahip olmasıdır.” açıklamasında bulundu.

VDMK çalışmalarını destekliyoruz

OMG Capital Advisors Genel Müdürü Murat Gülkan’dan sonra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Sermaye Piyasası Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Erdurmuş şunları ifade etti;

“Finansman sistemlerinde şu an iki temel model üzerinde duruluyor; Özkaynak finansmanı ve borçlanma araçları ile uzun vadeli finansman. Uzun vadeli borçlanma araçlarında son 10 yılda ivmelenme oldu. Bunlardan VDMK, geleneksel finans sistemine yeni bir alternatif ve güven veriyor. İlk örnekleri 90’lı yıllarda bankalarda görsek de 2006 yılında SPK tarafından konut finansmanı yasasıyla VDMK’ın ilk örneklerini gördük. 2008 kriziyle birlikte söz konusu yasaların hayata geçmesi zaman aldı. Yasal altyapıyla birlikte makro ekonomik piyasa koşullarının ve piyasa paydaşlarının da hazırlıklı olması gerekiyor. Lehman Brothers’ın batışıyla birlikte 3-4 yıl kimse kapımızı çalmadı. Oysa bu alanın gelişmesini önemsiyoruz çünkü halka arzın yanında borçlanma yoluyla da finansman sağlanabilir. Geçtiğimiz 4-5 yıldaki verilere baktığımız zaman OMG’nin ve PASHA Bank’ın örneklerinde gördüğümüz gibi reel sektör ihracı çok fazla değil. Ekonomik Reformlar paketinde olduğu gibi projeye dayalı menkul kıymetler ve projeye dayalı finansman modelini de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Menkul kıymetlendirme ve borçlandırma da son 10 yılda ortaya çıktı. Reel sektörün kalkınması, istihdamın artması için VDMK ve diğer benzeri ürünleri önemsiyoruz.”

T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan etkinliğin açılış konuşmasında, “Küresel ölçekte bakıldığında, günümüzde finansal sektör ile reel sektör arasındaki bağ kopmuş durumda. Finansman maliyetinin sıfıra yakın olduğu ortamda reel sektör yatırım oranları tarihi düşük seviyelerde seyrediyor. Dünya önümüzdeki dönemde yeni bir finansal sistem arayışının içine girecek. Sürdürülebilirlik, sorumlu finans, yeşil finans kavramları finansal sistemin içinden çıkan küçük çabalar ve bunlar önümüzdeki günlerde büyüyerek daha değerli hale gelecek. Bizim de bu konularda ciddi bir yol almamız gerekiyor. Reel sektör ile finans sektörü arasındaki bağın kuvvetli olması şart. SPK ile yürüttüğümüz çalışmalarda bunu sağlamaya çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarından sonra finans kaynağı olarak VDMK ile ilgili Ekonomist Ali Ağaoğlu moderatörlüğünde Maygold Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Av. Cansu Yazkan Erkal’ın, Borsa İstanbul İş Geliştirme Direktörü Kerem Aksoy’un, Tarfin Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Memecan’ın ve Türkay Grup CEO’su ve Nart Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Dallı’nın katılımlarıyla “Operasyonel Etkinlik ve Kaynak Çeşitliliği” paneli ve PwC Partner Umurcan Gago’nun moderatörlüğünde İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen’in, Ak Portföy Genel Müdür Yardımcısı Emrah Ayrancı’nın, TSPB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gedik Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç’ın ve Polsan Genel Müdürü Mustafa Selçuk’un katılımlarıyla “Yatırım Seçenekleri ve Risk Unsurları” paneli şeklinde iki panel düzenlendi.