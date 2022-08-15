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Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi

Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde bugün yapılması beklenen indirim tüketiciyi tatmin etmedi.

Ekonomi 15.08.2022, 12:31
Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken, birçok tüketici de indirimi hissetmediklerini dile getirdi

Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde bugün yapılması beklenen indirim tüketiciyi tatmin etmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatiflerinde bugün uygulamaya giren indirimler tüketicilerin marketlere akın etmesine neden oldu. Bazı tüketiciler yeni etiket fiyatlarını uygun bulurken birçok tüketicide indirimi hissetmediklerini dile getirdi. Tüketiciler, “Cumhurbaşkanımız söylüyor ama marketler uygulamıyor” sözleri ile tepkilerini dile getirdi. Market raflarında yer alan birçok ürünün fiyatlarının güncellenmediği de dikkat çekti.

İndirimli alışveriş için markete gider Osman Keleş, indirim kararından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çok sevindirici bir durum, bu zamana kadar fazla yüksek fiyatlar vardı. Asıl fiyatlar bunlar olmamalıydı. Peynir, yumurta ve bazı ürünlerde indirim gördüm. Şuan çok kalabalık olduğu için daha sakin bir zamanda alışveriş yapacağım. Bu indirimler diğer marketlere de yansır ise toplum rahat eder” dedi.

Etiketlerden menün olan Kazım Başdemir, “Allah sebep olanlardan ve yapanlardan razı olsun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kasaya gelebilmek için yarım saattir sıra bekliyordum” dedi.

Dudu Köşe ise fiyatlardan menün olmadıklarını ifade ederek, “Hiç memnun değiliz, yetkililerin bunu araştırmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Şenay Keskin de indirim talimatının etiketlere yansımadığını ileri sürerek, ”İndirimler etikete yansımadı”.

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