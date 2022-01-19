Bazı özel hastaneler hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlara ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Rekabet Kurumu tarafından bazı özel hastanelerin serbest hekimlerden talep ettikleri ameliyathane hizmet ücretlerini birlikte belirlemek ve yapılan centilmenlik anlaşması ile hastaneler arasında personel transferini engellemek gibi davranışlarla 4054 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan ve bazı özel sağlık kuruluşları ile teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. Savunma 15 Şubat günü saat 10.30’da yapılacak.