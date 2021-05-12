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Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum

Özelikle bayramlarda sofraların vazgeçilmez lezzeti olan cevizli lokuma vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Ekonomi 12.05.2021, 14:21
Bayramların vazgeçilmezi cevizli lokum

Özelikle bayramlarda sofraların vazgeçilmez lezzeti olan cevizli lokuma vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın , “İlçemizde üretilen ve herkesin beğenerek yediği cevizli lokuma ilçe dışından da yoğun bir talep var. İlçemize şehir dışından gelenler giderlerken bu eşsiz lezzeti de yanlarında götürüyorlar. Özel olarak hazırlanan cevizli lokumlar özellikle bayramlarda sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor” diye konuştu.

Başkan Aydın, “Her ne kadar un ve diğer maliyetler artsa da elimizden geldiğince en kaliteli ürünleri ucuza satmaya devam edeceğiz. Özelikle bayramlarda sofraların vazgeçilmez lezzeti olan cevizli lokuma bu sene de zam yok. Şu anda bir tepsi cevizli lokum 40 liradan satılıyor” dedi.
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