Bayramda havalar serin geçti, Antalya, Burdur ve Isparta’da tüketim geriledi

Kurban bayramı tatilinde güney sahilleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlarken havaların geçen yıla göre serin geçmesi elektrik tüketiminde düşüş getirdi. Turizmin başkenti Antalya’nın yanı sıra Burdur ve Isparta’da elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (AEDAŞ) verilerine göre, arife günü dahil Kurban Bayramı’nın kutlandığı 8-12 Temmuz tarihleri arasında bölgedeki elektrik tüketimi 2021 yılının bayram günlerine göre yüzde 5,6 geriledi. 2021 yılında 5 günlük tatilde bölgedeki elektrik tüketimi 190 bin 478 MWh iken bu yıl bayram tatilinde söz konusu rakam 179 bin 848 MWh oldu. 5 günlük tatilde en yüksek tüketim 38 bin 304 MWh ile bayram hazırlıklarının yapıldığı arife günü yaşandı.

8-17 Temmuz tarihleri arasında bölgedeki tüketim 381,5 BİN MWh oldu

Bu arada, Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün arka arkaya gelmesi nedeniyle 8-17 Temmuz tarihleri arasının resmi tatil ilan edilmesinin etkisiyle özellikle Antalya’da turizm hareketliliğinde canlanma gözlendi. 8-17 Temmuz tarihleri arasında AEDAŞ’ın hizmet verdiği üç ilde toplam elektrik tüketimi 381 bin 516 MWh seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın aynı günlerinde tatil olmaması nedeniyle 404 bin 874 MWh düzeyindeydi.

AEDAŞ Ekipleri 7/24 sahada görev başındaydı

Tüketicileri enerjisiz bırakmamak için 8-17 Temmuz tarihleri arasında yatırım ve bakım kaynaklı planlı kesintileri iptal ettiklerini hatırlatan AEDAŞ Genel Müdürü İlkay Baydar, “Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi göstereceğini tahmin ettiğimiz Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Kepez, Kemer, Kaş ilçelerinde aydınlatma ve kapasite artışı bünyesindeki yatırımları bayram öncesinde tamamladık. Uzun tatil boyunca tüketim değişiklikleri, yük durumları, kesintiye neden olabilecek hareketlerin anlık takibini yaparken ekiplerimiz arıza ortaya çıkmadan duruma müdahale edebildi. Kesinti ihtimallerinin önüne geçmek, yaşanabilecek sorunlara hızlı müdahale sağlamak amacıyla ekip sayımızı da yüzde 20 oranında artırdık. Günün 24 saati; hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet verebilmek adına saha personeli ve yöneticilerinden oluşan nöbetçi ekiplerimiz görev başındaydı” dedi.