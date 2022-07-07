Bayrama akaryakıt indirimiyle gireceğiz!

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2,10 TL'lik, benzine ise 1,82 TL'lik indirim yapılması bekleniyor.

Brent Petrol 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düştü

Geçtiğimiz gün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,69 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 25,20 satılıyor.