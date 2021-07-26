Bayram tatili sonrası piyasalarda son durum: Dolar, euro ve altın ne kadar oldu?

Yurt içi piyasalar tatilin ardından yeniden işleme açıldı.

Bayram öncesi 8.58'e kadar yükselen dolar/TL uzun tatil sonrası ilk güne 8.55'ten başladı.

Euro/TL'de de benzer bir hareketle 10,08'den 10,12'nin üzerine çıktı.

PANDEMİ ETKİSİ

Avrupa'da vakalar yeniden yüksek seyretmeye başlarken Türkiye'deki günlük vaka sayısı da 14 bini aştı.

Bu artışlar yeni tedbirlerin getirilme ihtimalini doğurdu. Bu da ekonomik toparlanmanın yavaşlaması anlamına gelecektir.

EKONOMİ GÜNDEMİ

Bugün yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, reel kesim güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi verileri izlenecek.

Öte yandan bu hafta ABD ve Euro Bölgesi'nde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.



Küresel piyasalarda temmuz ayının son haftasına girilirken birçok ülkede yeniden artışa geçen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayıları, olası kapanma ve bunun ekonomilere yansımalarına yönelik tedirginlikleri gündemde tutuyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Fed'in yapacağı faiz toplantısı öncesinde ons altın 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Geçtiğimiz Cuma gününe oranla ons altın yüzde 0.25 yükselişle 1806 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, altın fiyatlarında bu hafta yönü Fed'in toplantı öncesi ve toplantı sonrasında ABD dolarındaki hareket ve ABD hazine kağıdı getirilerinin belirleyeceğini işaret etti.

FED'DEN DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Fed'in faizi sabit tutması beklenirken, varlık alım programının azaltılması konusunda bir işaretin verileceğini bekliyorlar.

İLK DESTEK 1791 DOLAR

Analistler ons altın için ilk desteğin 1791 dolar olduğunu bunun kırılması halinde 1749 dolara kadar sarkmaların yaşanabileceğini belirtti. Direnç olarak ise sırasıyla 1814 dolar ve 1833 dolar öne çıktı.

GRAM ALTIN 496 LİRA SEVİYESİNDE

Gram altın fiyatları 500 liranın altında seyretmeye devam ediyor. Saat 08:18 itibariyle gram altın 496.6 lira seviyesinden alıcı buluyor.