Bayram sonrası piyasalar hareketlendi! Dolar, euro ve altının ateşi düşmüyor

Bayram tatili sonrasında piyasalarda yeniden işlem başladı.

Geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda yaşanan resesyon paniği sonrası yükselişe geçen dolar kuru yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17.31 TL'den başlayan Dolar 17.37 TL'den,

17,39 TL'den başlayan Euro, 17,49 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Sterlin ise 20,76 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 17.29 lira, avronun satış fiyatı ise 17,41 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.726 dolardan,

960 TL'den başlayan Gram altın 964 TL'den,

1.543 TL'den başlayan çeyrek altın 1.549 TL'den,

6.350 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.375 TL'den,

Gümüş ise 10,63 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 512 Dolar, Ethereum ise bin 60 Dolar'dan işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Piyasalar bugün ABD'de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine odaklanacak. ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 41 yılın zirvesine çıkmıştı.

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor.