Bayram dönemi uçak ve otobüs fiyatları belli oldu!

Ramazan Bayramı dönemi uçak ve otobüs fiyatları akaryakıttaki artış sonrası geçen yıla göre yüzde 50 ila 75 arasında artırdı. Yılın ilk tatilini, tatil bölgelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan İzmir ve Antalya gibi tatil bölgelerine en uygun “tek yön” otobüs biletleri 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. Anadolu’ya gidiş-dönüş biletleri Ankara için 700, Trabzon için 900 ve Diyarbakır için en az 1000 liradan satışa çıkıyor. Bakanlık ise, fiyatları daha uygun olan tren seferlerinin sayısının arttırılacağını açıkladı.

İstanbul, Antalya, Bodrum, Trabzon, Diyarbakır

İstanbul'dan Antalya, Bodrum ve İzmir’e otobüs veya uçak biletleri

Bayram tatillerinde en çok tercih edilen lokasyonlardan olan Antalya, Bodrum ve İzmir’e otobüs veya uçakla İstanbul’dan seyahat etmek için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemek gerekiyor. Firmaların internet sitelerinde yer alan bilet fiyatlarına göre, İstanbul’dan İzmir’e gidiş-dönüş Otobüs Bileti 700 lira, Uçak Bileti 1.200 lira olarak belirlenmiş durumda.

ANTALYA

Antalya için de yine gidiş-dönüş otobüs bileti en az 760 lirayken, uçak bileti 1.400 liraya satışa sunuluyor. Gerek konaklama gerek gerekse yeme-içme fiyatlarıyla el yakan Bodrum’a seyahat etmenin bedeli de diğer bölgelere kıyasla daha pahalı. Öyle ki, İstanbul’dan Bodrum’a gidiş-dönüş otobüs bileti en az 1000 liraya satılıyor. Bayram döneminde İstanbul’dan Bodrum’a uçakla gidiş-dönüşün bedeli ise 1.400 lira seviyesinde.

ANKARA

Ankara'ya otobüs bileti en az 700 lira!

Bayram tatilinde İstanbul’dan Ankara’ya seyahat edecek vatandaşların otobüs biletleri için gidiş-dönüş en az 700 lira ödemeleri gerekecek. Başkent’e bayramda uçakla seyahat edip döneceklerin ise 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bu arada, Ankara’ya Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile tam bilet gidiş-dönüş ücreti 261 lira. Ancak sınırlı sayıda bilet olduğu için buradan bilet bulabilmek oldukça zor.

TRABZON

Trabzon'a gidiş dönüş bileti en az 900 TL

Anadolu’nun farklı şehirlerine gidiş-dönüş seyahat edecek vatandaşların ödemesi gereken ücretler ise gidilecek mesafeye göre değişiyor. Bu kapsamda, İstanbul’dan Trabzon’a gidiş-dönüş otobüs biletleri 900, uçak biletleri 1450 lira olarak satışa çıkıyor.

DİYARBAKIR

Diyarbakır'a gidiş dönüş bileti en az 1000 TL

Aynı şekilde, Diyarbakır’a gidiş-dönüş otobüs bileti 1000 lirayken, uçak bileti 1500 liradan satışa sunuluyor. Kars’a yolcuğun bedeli ise 1000 lira ile 1400 lira arasında değişiyor.

TRENLERE 45 BİN KİŞİLİK EK SEFER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı otobüs ve uçak yolcuğuna göre fiyatları daha uygun olan tren seferlerini arttırmak için adım attı. Bu kapsamda, bayram döneminde yüksek hızlı tren hattında 10 bin 728, konvansiyonel trenlerde 34 bin 800 olmak üzere toplam 45 bin 528 kişilik ek sefer konulacak.

BUGÜNDEN İTİBAREN SATIŞTA

Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarında ek seferler ile İzmir, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresine konulacak ek vagonlara ilişkin biletler bugünden itibaren satışa çıkacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TCDD Taşımacılık AŞ’nin, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konulacağı duyuruldu. Buna göre, Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek YHT seferleri düzenlenecek.

29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs tarihleri arasında her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler, Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler ise Konya’dan 09.45, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek. (internethaber)