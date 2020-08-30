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Bayram bitti, işleri kesildi

BİLEYME MAKİNELERİ GÜNÜN BÜYÜK BİR KISIM DURUK KALIYOR

Ekonomi 30.08.2020, 11:25
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Bayram bitti, işleri kesildi

Yaklaşık bir ay önce kutlanan Kurban Bayramı nedeniyle insanlara sıra verip, işlerini zamanında yetiştirmek için gece gündüz çalışan bıçakçılar, neredeyse müşterisiz kaldı.

Yaklaşık 1 ay önce yılın en yoğun günlerini geçiren bıçakçılar, Kurban Bayramı’ndan sonra dükkanlarında günlerini boş geçiriyor. Bayramda bıçak bileme veya satın almak için gelen müşteriye sıra numarası vererek çalışan ve günde yaklaşık 250-300 bıçak bileyen ustalar, şimdi makine başında nadir gelen işleri yapıyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle de işleri bir hayli düşen bıçakçılar, restoran, lokanta, dönerci, kasaplardan gelen taleplerle geçimini sağlamaya çalışıyor.

Bıçakçı esnafı Melih Başak, “Bıçakta sezonluk bir işimiz oluyor. Bayramda bıçak bilemede durumumuz yoğun oluyor. Onun dışında normal düzenimize döndük şu anda, dükkanımızdan standart bıçaklarımızı tekrar meydana çıkardık, o şekilde devam ediyoruz. Bayramda bileme işinde numara ile çalışıyoruz, yani numara veriyoruz. Şöyle anlatayım; bankalarda sıra numaraları veriyorlar ya, biz de aynı şekilde öyle çalışıyoruz. Bir kişinin 5 tane bıçağı olsa günde 250-300 bıçak bileylemişizdir. Şu anda normal standart potansiyelde elimizle devam ediyoruz. Günde 20 paket gelirse onu bileyliyoruz. Bayramda baklava satan da kazanıyor, kolonya satan da kazanıyor, lokanta bile kazanıyor. Çünkü bütün vatandaş dışarı çıkıyor, karnı acıkan lokantaya giriyor. Bu şekilde bizim işimiz de sezonluk. Mesela şu anda da tezgahımız boş, bileylememiz boş, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tabii pandeminin de çok etkisi var işlere, birazcık vatandaşlar çekiniyor” diye konuştu.

Bıçakçılık sektörünün ayakta kalabilmesi için teknolojik gelişmelere ayak uydurması gerektiğini belirten Başak, “Biz de teknolojiye ayak uydururuz. Mesela daha önceki senelerde bileyleme taşla yapılırdı, ondan önceki senelerde bu ayakkabıcıların kullandığı elle çevirmeli bileyleme makinesi ile yapılıyordu. Ama biz şu anda elektrikli makineye geçtik. Bıçağı yakmayacak gereçler kullanıyoruz, onun dışında çapak alma makineleri gelişti. Çapak alma makinesine biz de geçtik. Mesela bu kasapların kullandığı aynaları falan ekstradan bir makine ürettiler, şu anda onlar ayrı bir makine ile bileniyor. Böyle bir hizmet verebilmek için ekstradan bir tane daha makine aldık dükkânımıza. Bu meslek ilerler mi bilmiyorum, çünkü şimdi teknoloji ilerledikçe evde bileylemek için makineler de üretilmeye başlandı” dedi.

Bıçakçılık sektörüne yeni girenlere de tavsiyelerde bulunan Melih Başak, “Eleman yetiştiriyoruz akrabalarımızdan olsun, dışarıdan olsun, yetiştirmeye çalışıyoruz. Onlar da öğreniyorlar işi, öğrenmeye çalışıyorlar daha doğrusu. Hani dışarıdan kolay gözükse de esnaflık çok aşırı derecede zor bir meslek. Bir de o bileyleme olayının o zanaatın senelerce sürmesi lazım ki tam anlamıyla otursun. İşimize sahip çıkıyoruz, işin açıkçası bu. Her müşteri ile özel bir şekilde, itina ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Yaptığımız işin arkasında duruyoruz, yaptığımız bileyleme işinden vatandaş memnun kalmadıysa bir dahaki gelişinde ben ondan ücret almıyorum mesela. Bıçak satın aldıklarında ve bunu beğenmediklerinde istedikleri farklı bir bıçakla değiştiriyorum, yani müşterimize sahip çıkıyoruz. Yani alttan bıçakçı gelirse de müşterisine sahip çıkmalı, kendi yaptığı işin her zaman için arkasında durmalı, yani müşterisini kaybetmemeye çalışacak” dedi.

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