Bayraktar TB2 400 bin saatlik uçuşunu gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde rekor kırdı

Milli SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA Sistemi, 400 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece Bayraktar TB2 SİHA gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı oldu.

2014’TE ENVANTERE GİRDİ



Türkiye’nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterine girdi. 2015’te silahlandırılan insansız hava aracı şu anda TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014’ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.

13 ÜLKEYE İHRACAT



Türkiye’nin dünyaya ihraç ettiği ilk SİHA sistemi olan Bayraktar TB2’ler, dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bayraktar TB2 SİHA’lar ile ihracat sözleşmesi imzalan ülke sayısı 13’e ulaştı. Halen Türkiye, Ukrayna, Katar, Azerbaycan ve teslimat yapılan ülkelerin envanterinde toplam 257 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor.

NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE İLK SİHA İHRACATI



Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA’lar, önümüzdeki yıl Polonya semalarında da uçacak. Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ihraç etmiş olacak.

2020’DE 360 MİLYON DOLARLIK İHRACAT



Geçtiğimiz yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Baykar 2021’de de gelirlerinin %80’den fazlasını yine ihracattan elde etti. Milli SİHA’lara ilgi duyan birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: Hurriyet.com.tr