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Bayındır Sağlık Grubu JCI denetimini başarı ile tamamlayarak 6. kez akredite edildi

- Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin:- "Kalite yolculuğumuzu başarı ile sürdürmekte olmamızın altında stratejisi ve uygulama esasları belirlenmiş, sistemli, gönüllü, samimi, kolektif, içselleştirilmiş ve ortak akla dayalı çalışma tarzımız bulunmakta"

Ekonomi 22.12.2021, 15:38
Bayındır Sağlık Grubu JCI denetimini başarı ile tamamlayarak 6. kez akredite edildi

İSTANBUL (AA) - Küresel ölçekte tanınan akreditasyon kuruluşu Joint Commission International (JCI) tarafından 2006 yılında ilk defa akredite olan Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi, kaliteli sağlık hizmetlerini sürdürerek 6. kez akredite olmaya hak kazandı.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İş Bankası grup şirketlerinden olan Bayındır Sağlık Grubu, sistemli, gönüllü, samimi, içselleştirilmiş, ortak akla dayalı çalışma tarzı ile kalite yolculuğuna devam ediyor.

Bayındır Söğütözü Hastanesi ve Bayındır Kavaklıdere Hastanesi ile 2006'da JCI tarafından Türkiye'de iki hastanesine birden akreditasyon belgesi alan ilk kuruluş olan Bayındır Sağlık Grubu, bir kez daha JCI denetimini başarı ile tamamlayarak 6. kez akredite edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, şunları kaydetti:

"Tıbbi etik ve kalite olmazsa olmaz önceliğimiz. Hem Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları hem de uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşu JCI tarafından gerçekleştirilen denetimlerle kalite uygulamalarımızın belgelenmesinden mutluluk duymaktayız. Kalite yolculuğumuzu başarı ile sürdürmekte olmamızın altında stratejisi ve uygulama esasları belirlenmiş, sistemli, gönüllü, samimi, kolektif, içselleştirilmiş ve ortak akla dayalı çalışma tarzımız bulunmakta. Bu tarzı yansıtan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyorum ve hepsi ile gurur duyuyorum."

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdür Yardımcısı, Tıbbi Hizmetler Direktörü ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları ise JCI denetimlerinde göz önüne alınan parametrelere işaret ederek, "Hastanelerimiz, JCI akreditasyon standartlarının 7'nci edisyonunda bulunan 13 bölüm, 281 ana standart, 1186 ölçülebilir element ile denetlenerek 6. kez akredite olmaya hak kazanmıştır. Bu başarıya imza attığımız için büyük mutluluk duymaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

Hasta bakım kalitesini sürekli geliştiren, hasta ve hasta yakınları ile çalışanların hastane içerisinde karşılaşacağı olası risklerin azaltılması için çalışmalar gerçekleştiren Bayındır Sağlık Grubu, uluslararası kaliteyi hastalarına ulaştırmaya devam ediyor.

Uluslararası heyet tarafından her üç yılda bir yapılan düzenli denetimlerde tıbbi, idari ve teknik açıdan incelemeler yapılıyor. 5 gün boyunca devam eden denetimler sonucunda gerekli standartlara sahip olan kuruluşlara JCI tarafından reakredite belgesi veriliyor.​​​​​​​

#Bayındır Sağlık Grubu
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