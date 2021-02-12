Bayilik sistemiyle küçük esnafla dayanışma sağlanıyor

Türkiye organize gıda perakendeciliğinin öncü markaLarından CarrefourSA gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikâyesini yazmak isteyen esnaflar için başlattığı Bayilik sistemi ile küçük esnafla birlikte hareket ediyor. 2020 yılını 25 bayi ile bitiren CarrefourSA’nın hedefi bu yıl sonu itibarıyla 100 bayiye ulaşmak.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, geçen sene duyurduğu küçük esnafa destek veren “Bayilik” sistemine büyük oranda talep aldı. Sürdürülebilir bir gelişime sahip olan CarrefourSA ile modern ticaretin ve gelişimin bir parçası olmak ve kendi başarı hikâyesini yazmak isteyen esnafın başvuruları değerlendirilerek bugüne kadar toplam 25 bayi, kapılarını müşterilerine açtı.

Hedef “Doğru Hizmeti” yaygınlaştırmak

“Küçük işletmeleri ve girişimcileri, CarrefourSA’nın sürdürülebilir gelişime sahip dünyasına davet ettiklerinin” altını çizen CarrefourSA Genel Müdür Kutay Kartallıoğlu, ulaşılan başarıya dair şu değerlendirmelerde bulundu: “Sahip olduğumuz güçlü marka imajını, modern ve doğru ticaretin nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi birikimimizi, çalıştığımız binlerce tedarikçimizden kaynaklanan gücümüzü, yıllardır yatırım yaptığımız tedarik zinciri ve dijital bilgi işlem avantajlarımızı esnafımızın hizmetine sunuyoruz. Bayilik sistemi Avrupa’da son derece yaygın bir sistem ve bireysel girişimcilere, esnafa rekabet edebilme gücü sağlıyor. Sabancı’nın yıllardır farklı endüstrilerde başarıyla yürütmüş olduğu bayilik modellerine dair bilgi birikimiyle zenginleştirdiğimiz bu sistemle esnafımızla birlikte büyümenin kapısını açıyoruz. Henüz yeni olmasına rağmen büyük bir ilgiyle karşılaştığımız Bayilik sisteminde 25 bayiye ulaşmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Hedefimiz kısa bir süre içerisinde 100 bayiye ulaşabilmek, ancak sayılardan daha önemlisi bayilerimizin kârlı bir şekilde işlerini modern ticaretin esaslarına göre yürütebildiklerinden emin olabilmek.”

“Büyük bir yapının parçası olma şansı yakaladım”

Tekirdağ Şarköy’de 6 aydır CarrefourSA bayiliği yapan Aykol Hasanoğlu da sisteme ilişkin olarak “CarrefourSA’nın bayilik verdiğini öğrendiğim zaman hemen başvurumu yaptım. CarrefourSA yöneticileri oldukça profesyonel ve tecrübeli, size bu işin nasıl daha verimli yapılabileceğini anlatıyorlar, yol gösteriyorlar. Markanın verdiği güven, doğru bir işe yatırım yaptığımı gösteriyor. Böyle bir markanın iş ortağı olduğum için gurur duyuyorum. Bayilik sistemi sayesinde büyük bir yapının parçası olma şansı yakaladım” dedi.

“Müşteri sayısı arttı”

İstanbul Beylikdüzü’nde 10 aydır CarrefourSA bayisi olarak faaliyet gösteren Emre Tura da şunları söyledi: “CarrefourSA olarak faaliyet göstermek, öncelikle zorlu piyasa şartlarında rekabet edebilmek için büyük bir avantaj sağlıyor. Sahip olduğu marka değeri ve güven, müşterilerde memnuniyet oluşturarak tercih edilme oranını arttırıyor. Bunun yanı sıra ürünlerin tek seferde temin edilebilmesi, stok yönetimi, mal kabul sistemi, süreçlerin takibinin tek bir yerden sağlanabilmesi operasyonu kolaylaştırıyor. Dolayısıyla markanın çalışma sistemi, sahip olduğu tecrübe ve bilgi birikimini gördükçe Bayilik sistemi içerisinde yer almaktan ve iş ortaklarından biri olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”