Batman’da mısır hasadı başladı, üretici verimden umutlu

Batman’da mısır hasadına başlayan çiftçiler verimden mutlu.

Batman’da 2022 yılı mısır hasadı başlayan çiftçiler, piyasanın değerinde ürünlerini alan Yiğit Grup firmasına satışını gerçekleştiriyor.

Yiğit Grup firması, her yıl olduğu gibi bu yılda çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçi Berdan Aslan, “Batman’da 2022 mısır hasadına başladık. Ürünlerimizi Yiğit Grup firmasına sattık. Yiğit Grup firması ürünlerimizi piyasanın değerinde alıyor. Yiğit Grup çiftçinin emeklerine sahip çıkarak ürünlerimizi değerinde bizden alıyor. Çiftçilerimizin yüzü bu yıl gülecek. Biz, ürünlerimizden memnunuz, her yıl ürünlerimizi Yiğit Grup firmasına satıyoruz. Bu yılki hasadın verimli geçmesini umut ediyoruz. Bizimde olduğu gibi tüm çiftçilerimizin bu yılki hasattan güzel bir kar sağlamasını ümit ediyor ve emeklerin karşılığını almasını istiyoruz” dedi.