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Batman’da kot yıkama fabrikası açıldı

Sanayileşmede her gün yeni adımların atıldığı Batman’da, 150 kişiye ekmek kapısı aralayan 3 bin 150 metrekare üzerine kurulu kot yıkama fabrikası açıldı.

Ekonomi 14.07.2021, 17:09
Batman’da kot yıkama fabrikası açıldı
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Sanayileşmede her gün yeni adımların atıldığı Batman’da, 150 kişiye ekmek kapısı aralayan 3 bin 150 metrekare üzerine kurulu kot yıkama fabrikası açıldı.

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 6. etapta üretime hazırlanan kot yıkma fabrikası, yaklaşık 2 bin 150 metrekare kapalı alanı ile toplamda 3 bin 150 metrekare alan üzerine kuruldu. Fabrikada incelemelerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, fabrika çalışanları ve sahibinden bilgi aldı. 150 kişinin istihdam edileceği üretim tesisi hakkında bilgi veren fabrika sahibi M. Emin Sabur, OSB içinde ve Batman genelinde ünlü markaların yapılan kot üretimlerinin tamamının yıkama işlemlerinin bu fabrikada yapılabileceğini ifade etti.
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