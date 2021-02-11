Batman’da İhlas Mağazası törenle açıldı

Batman’da İhlas Mağazası şubesi, pandemi tedbirlerine uygun şekilde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Batman Turgut Özal Bulvarındaki İhlas Mağazası, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Yardımcısı Halil Çağlar, Gaziantep Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, Gaziantep Bölge Müdür Yardımcı Hamza Bostancı ve davetliler katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında davetliler mağazayı gezdi.

Mağaza açılış töreninde konuşan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, hayatında ilk defa Batman’a geldiğini söyledi. Korkusuz, "2020 içerisinde Diyarbakır ve Batman’a yaptığımız yatırımlardan dolayı son derece çok mutluyuz. Satış ofislerimizi kurduk son 6 ay içerisinde bugün de Batman’da ilk mağazamızı açıyoruz. Bu aynı zamanda Türkiye’de 150 hedefine giderken 107’inci mağazamız, çok memnunuz Batman’ın en güzel caddesinde bize yakışır bir yerde güzel bir mağaza olmuş. Allah inşallah bereketinde artıracaktır. 150 hedefimize az mı kaldı çok mu kaldı kendi aramızda konuşuyoruz bazen bana göre epey bir yolumuz var ama yolumuzda ilerlemeye devam ediyoruz. İhlas bayrağını Türkiye’nin her yerinde taşıyacağız, layık olduğu yere getireceğiz. İhlas mağazacılıkta Türkiye’de emsali görülmemiş, güzel ,halkına yakın, onlara güzel fırsatlar sunan iyi bir mağazacılık olarak inşallah hep birlikte takdirimizi kazanacaktır. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.