Batman’da dağ zirvelerinde toplanan pancar, İstanbul’da satışa sunuluyor

Batman’ın Sason ilçesine bağlı 3 bin rakımlı Mereto ve Zoveser dağlarından kırsaldaki vatandaşlar tarafından toplanan güllük pancarı, çuvallarla İstanbul’a gönderilerek satışa sunuluyor.

Sason ilçesiyle Bitlis ve Muş illeri sınırında bulunan Merto ve Zoveser dağlarında ilkbaharın gelmesiyle yetişen güllük pancarı, yöredeki birçok vatandaşın geçim kaynağı oldu. Bölgedeki vatandaşlar tarafından toplanarak çuvallara konan Güllük pancarı başta İstanbul olmak üzere büyük illere gönderilerek satışa sunuluyor. Topladıkları pancarı ortalama kilosun 5 liradan satışa sunduklarını belirten vatandaşlardan Muhammed Rençber, “Mereto ve Zoveser dağlarından topladığımız pancarı, ilçe merkezine getirip çuvallar halinde başta İstanbul olmak üzere batı illerine gönderiyoruz. Bir kişi günde yaklaşık 200 kilo güllük pancarı toplayabilir. İlkbaharda bizim geçim kaynağımız bu pancardır. Benim gibi yüzlerce genç bu dağlardan pancar toplayarak geçimini sağlıyor. Bu pancar çok vitaminli ve doğal olduğu için birçok hastalığa da iyi geldiği biliniyor. Poşetlenerek kışlık olarak da kullanılabildiği için alanlar genellikle torba halinde alıyor” dedi.