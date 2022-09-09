Batman’da ağustos ayında 34 bin 945 kişi uçtu

Batman Havalimanı Müdürlüğü, ağustos ayı istatistiklerine göre iç hatta 34 bin 945 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

Batman Havalimanı Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Batman Havalimanı’nda ağustos ayında iç hat yolcu trafiğinde 34 bin 945 kişi uçtu. Ağustos ayında Batman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 230’a ulaşırken, yük trafiği ise toplamda 405 ton oldu. 8 aylık dönemde ise yolcu trafiği 281 bin 841, uçak trafiği bin 860, yük trafiği ise 2 bin 846 ton olarak gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.