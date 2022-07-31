Batman’da 4 asırdır dede mesleği yapan köylüler, haftada 150 ton tuz çıkartıyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde 4 asırdır dede mesleği yapan köylüler, kuyudan çıkarttıkları suyun buharlaşmasıyla haftada 150 ton tuz üretiyor.

Kozluk kırsalında bulunan köylüler, dağlardaki doğal kaynak sularından tuzu, yaz sıcağında uzun uğraşlar sonucu elde ediyor. Aldıkları biriktirme havuzlarında suyun buharlaşmasıyla elde edilen kaya tuzu, köylüler tarafından çevre il ve ilçelere 50 kiloluk torbalar 150 TL’den satışa sunuluyor.

Tuzlagözü köyünde tuz üretimi yaptıklarını söyleyen köy muhtarı Eyüp Çelikoğlu, dedelerinden kalan mesleği devam ettirdiklerini söyledi. Köylülerin büyük çoğunluğu geçimlerini tuz üretimiyle yaptığını aktaran muhtar Çelikoğlu, “400 yıldır buradan tuz çıkartıyoruz. 25 kişiye yakın insan çalışıyor. Bu tuz bölgemizin tarihi çok eskiye dayanır. Dedelerimizin söylediğine göre eskiden buraya Diyarbakır’dan, Şanlıurfa’dan hatta Halep’ten, Şam’dan develerle tuz alamaya gelenler varmış. Bölgenin bütün tuz ihtiyaçları buradan karşılanıyormuş. Gerçek tuz Tuzlagözü’nden çıkıyor zaten. Şu anda haftada 150 ton tuz üretiyoruz” dedi.

“Devlet destek verirse tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya tuz üretebiliriz”

Köyde zamanla sönmüş çok daha büyük tuz kaynaklarının olduğunu aktaran Çelikoğlu, “Devletin desteğini alırsak çok büyük yatırımlar yapıp sönmüş bu kaynakları yeniden canlandırarak ve tüm Türkiye’ye hatta dünyaya tuz üretebiliriz. 150 ton olan rakamımızı devlet desteğiyle haftada 300 - 400 tona çıkartmak istiyoruz. Eğer devletimiz bize destek verirse biz bu işi büyüteceğiz. Çoğu yerlerden alınan tuzlar sadece su üzerinden yapılıyor. Ama bizim kaynaklarımız gerçek tuz kaynaklarıdır. Bundan 2 bin sene önce buralarda tuz çıkartılıyormuş. Biz de 400 yıldır işletiyoruz bu tuz kuyularımızı. Devletimizden veya iş insanlarımızdan destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.