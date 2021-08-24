Batıda saksı mezar olarak kullanılıyor, 40 yıl ömrü var

Türkiye’nin batısında saksı mezar olarak kullanılan kompozit hazır mezarlar, 40 yıl ömürleriyle dikkat çekiyor.

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde mermercilik yapan Erhan Altun, yaklaşık 4 yıl önce kente kompozit hazır mezar getirdi. Kompozit hazır mezarlar ekonomik, uzun ömürlü, kolay kuruluma sahip, sağlam, hafif ve dayanıklı olması özellikleriyle mermer mezardan ayrılıyor. 5 parçadan oluşan mezarlar bir yapbozun parçaları gibi birleştirilerek monte ediliyor. Vatandaşlar tarafından çok fazla bilinmeyen kompozit hazır mezarlara talep ise orta düzeyde ilerliyor. Mermer mezarların fiyatı 3 bin liradan 30 bin liraya kadar çıkarken, kompozit hazır mezarlar 3 bin 500 liradan alıcı buluyor. Batıda saksı mezar olarak da kullanılan kompozit hazır mezarlar, il dışından da alıcı buluyor.

Daha ekonomik, daha uygun

“Kompozit mezar 5 parçadan oluşuyor. Dayanıklı, dağılma yok, çimento yok, kum yok. Özellikleri uzun ömürlü olması, soğuğa sıcağa dayanıklı olması, pratik olması, ekonomik olması. Sivas dışına da gönderiyoruz. Sivas içine de yapıyoruz. İsteyen olduktan sonra göndermede sıkıntı yok. Bu hazır kompozit mezar, mermer mezara nazaran daha ekonomik ve uygun. Daha uzun ömürlü. Şu anda montajımız 3 bin 500 lira. Normal mermer mezarlar 3 bin liradan başlıyor 10 bin, 20 bin, 30 bine kadar çıkıyor’’ dedi.

Saksı mezar olarak da kullanılıyor

"Bu preste yapılıyor. Birkaç malzemenin karışımıyla yapılıyor. 5 parçamız 12 adet vidayla kurulumu yapılıyor. Talep fena değil. Çok iyi de değil kötü de değil. Çünkü yeni bir ürün olduğu için insanların alışması zaman alıyor. Bunu ağırlıklı batıda saksı mezar olarak kullanıyorlar. Fabrika dayanıklılığına 40 yıl garanti veriyor. Kasıt olmadığı sürece 40 yıl garantili. Sivas’ta tek benim, başka yapan yok’’ diye konuştu.