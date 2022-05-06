banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
İşte 2022'nin en çok satan otomobilleri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (CANLI)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama (CANLI)
Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu
Nisan ayının en çok konuşulanları belli oldu

Batı Akdeniz’den 1 milyar dolar ihracat için geri sayım başladı

Batı Akdeniz’den 1 Ocak 2022 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında toplamda yüzde 9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin 988 dolar ihracat gerçekleşti ve bölge ihracatının önemli kilometre taşlarından olan 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için geri sayım başladı.

Ekonomi 06.05.2022, 09:48
Batı Akdeniz’den 1 milyar dolar ihracat için geri sayım başladı

Batı Akdeniz’den 1 Ocak 2022 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında toplamda yüzde 9,24 oranında artışla 914 milyon 322 bin 988 dolar ihracat gerçekleşti ve bölge ihracatının önemli kilometre taşlarından olan 1 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için geri sayım başladı.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 17,13 oranında artışla 261 milyon 439 bin 830 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Nisan’da Bölgemizden 899 üyemiz ihracat gerçekleştirirken, bu yılın Nisan ayında bu rakam 167 ihracatçı artarak, Bin 66 oldu" dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinden gerçekleşen ihracat geçen yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde 1 milyar dolar rakamını geride bırakmıştı. Bu yıl olağanüstü bir durumla karşı karşıya kalınmaması halinde en geç 15 Mayıs 2022 tarihi itibariyle toplam ihracatta 1 milyar dolar rakamına ulaşılması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı başlamasaydı Bölge ihracatımız Nisan ayı içerisinde 1 milyar dolar rakamına ulaşmış olacaktı. Batı Akdeniz ihracatında 1 milyar dolar rakamına geçen yıla göre Rusya-Ukrayna savaşına rağmen 1.5, 2 hafta önce ulaşılması yıl sonu kırılacak yeni rekorun habercisi oldu.

“Nisan ayında bölgemizden ihraç edilen ürünlerin kilogram fiyatının da yüzde 58 oranında artış”

Konu ile ilgili konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 17,13 oranında artışla 261 milyon 439 bin 830 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yıl Nisan’da Bölgemizden 899 üyemiz ihracat gerçekleştirirken, bu yılın Nisan ayında bu rakam 167 ihracatçı artarak, Bin 66 oldu. 2022 yılı Nisan ayında bölgemizden ihraç edilen ürünlerin kilogram fiyatının da yüzde 58 oranında artarak, 0,46 Dolar/Cent’ten 0,73 Dolar/Cent’e yükseldiği görüldü. Kilogram fiyatının artması Bölge ekonomimize daha fazla TL bazında para girişine neden oldu ve bu durum sektör temsilcilerinde mutluluk oluşturdu. Batı Akdeniz’den Nisan ayında en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, maden ve metaller sektörü doğaltaş ağırlıklı ihracatı ile 2. sırada yer aldı. İhracatımızın yarıya yakınını yaş meyve sebze ve maden sektörü gerçekleştirdi. İlk 5 sırada yer alan sektörlerimizin ihracatlarını ciddi oranda arttırdığı görülürken, demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 157,95 oranında artışla ihracat patlaması yaşadı. 5 sektörümüzün dışında kalan diğer sektörlerimizin ihracatını geçen yılın aynı dönemine kıyasla ciddi oranda artırması dikkat çekti” diye konuştu.

“Ukrayna pazarı yeniden yükselişe geçti”

Nisan’da gerçekleşen ihracatın bir diğer sevindirici yanının Ukrayna pazarının yeniden yükselişe geçmesi olarak değerlendiren Çavuşoğlu, “Savaşın ilk günlerinde Ukrayna’ya gerçekleşen ihracat durmuş ve belirsizlik oluşmuştu. Ardından ihracat yeniden başlamış ama eski günlerinden uzak seyretmişti. Şimdi, Nisan ayında Ukrayna’ya ihracatın yeniden yükselişe geçtiği görüldü. Ukrayna’ya gerçekleşen ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla savaşa rağmen yüzde 19,42 oranında arttı ve 9 milyon 622 bin 367 dolar oldu ve sıralamada 7.’liğe yükseldi. Batı Akdeniz ihracatında önemli bir yere sahip olan Rusya pazarında da toparlanma sinyali gelmeye başladı. Rusya’ya ihracatta yaşanan düşüş yüzde 50 seviyesinden yüzde 20’ler seviyesine indi. Bölgemizden Nisan ayında Rusya’ya yüzde 24,53 oranında düşüş ile 12 milyon 131 bin 959 dolar ihracat gerçekleşti ve Rusya listenin 6’ncı sırasına yükseldi. Nisan’da gerçekleşen ihracatın ülkelere dağılımına bakıldığında Çin yeniden 1. sıraya yükseldi. İkinci sıradaki Hollanda’ya yüzde 219,75 oranında ihracat artışı yaşandı. Yüzde 100’ün üzerinde ihracat artışı yaşanan diğer ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Nisan’da Bölgemizden 126 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

“En fazla ihracat yaş meyve sebzeden”

Bölgeden en fazla ihracatın yaş meyve sebze olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “1 Ocak 2022 ila 30 Nisan 2022 tarihleri arasında Bölgemizden en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, ikinci sırada her zaman olduğu gibi doğaltaş ağırlıklı ihracatı ile maden ve metaller sektörü yer aldı. Ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü sergilediği performans ile 100 milyon dolar barajını aşan üçüncü sektör oldu. 4 aylık dönemde demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 107,08 oranında artışla dikkat çeken sektör oldu. 4 aylık dönemde ihracat gerçekleştiren üye sayımız 1435’ten 1737’ye yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde sektörlerimizin tamamına yakını ihracat artışı gerçekleştirdi. Bölgemizden 4 aylık dönemde dünyanın 151 ülke ve bölgesine ihracat gerçekleşti. Çin en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke olma özelliğini korurken, Rusya yeniden en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke arasına girdi. Rusya’ya gerçekleşen ihracat yeniden toparlanma sürecine girdi ve savaşın ilk günlerindeki yüzde 50 oranında olan düşüş miktarı, toparlanmayla eksi yüzde 22 seviyelerine geldi. Önümüzdeki süreçte Rusya’nın yaş meyve sebze ürünlerine yönelik yasaklarını kaldırması nedeniyle artışın daha yüksek seviyelerde olması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

“Yeniden göreve geldik”

Çavuşoğlu, son olarak genel kurulda yeniden göreve geldiğinin altını çizerek, “Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu olarak, Nisan ayında gerçekleşen genel kurulda üyelerimizin onayını alarak, yeniden göreve geldik. Hedefimiz bölge ihracatını daha da geliştirmek ve ihracat rakamlarımızı ilk etapta 3 milyar dolara, ikinci etapta da 5 milyar dolara ulaştırmak. Bu vesileyle bir kez daha şahsım ve yönetim kurulum adına bölge ihracatımızın gelişimine katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
açık