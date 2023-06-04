Batı Akdeniz’de Mayıs ayında 234 milyon 685 bin 310 dolar ihracat gerçekleşti

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Bölgemizden Mayıs ayında geçen yılın Mayıs ayına kıyasla yüzde 14,75 oranında artışla 234 milyon 685 bin 310 dolar ihracat gerçekleşti. Yılın 5 aylık döneminde gerçekleşen ihracat ise 1 milyar 120 milyon 528 bin 81 dolar oldu ve Bölge ihracatı 0,22 oranında artışla, bu dönemi dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen kayıpsız bir şekilde atlatmayı başardı” dedi.

Batı Akdeniz ihracatı, Mayıs ayında yükselişe geçti ve gerçekleşen ihracat rakamları gelecek adına umut verdi. Bölgede Mayıs ayında geçen yılın Mayıs ayına kıyasla yüzde 14,75 oranında artışla 234 milyon 685 bin 310 dolar ihracat gerçekleşti. Yılın 5 aylık döneminde gerçekleşen ihracat ise 1 milyar 120 milyon 528 bin 81 dolar oldu ve Bölge ihracatı 0,22 oranında artışla, bu dönemi dünyada yaşanan olumsuzluklara rağmen kayıpsız bir şekilde atlatmayı başardı. Bölgede 1 Ocak ila 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında 1988 firma 161 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirme başarısı gösterdi.

"Mayıs ayında Bölge ihracatımız adına moral verici"

İhracat rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Bölgemizden mayıs ayında en fazla ihracatı geçen yılın mayıs ayına kıyasla yüzde 34,95 oranında artış ve 63,2 milyon dolar ile yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirdi. Özellikle havaların ısınması ve yaz meyvelerinin hasadının başlaması ile birlikte yaş meyve sebze ihracatımız ivme kazandı. Bu artışın önümüzdeki süreçte daha da artarak devam etmesini bekliyoruz. Mayıs ayında Bölge ihracatımız adına moral verici bir diğer gelişme de maden ve metaller sektöründe yaşandı. Geride kalan dört ayda ihracat rakamlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ekside seyrettiği doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörü Mayıs ayında ihracat artışı yaşadı. Sektörümüz ihracatını geçen yılın Mayıs ayına kıyasla yüzde 7,45 oranında artırarak, 52,3 milyon dolara ulaştırdı. Bu rakamın daha da artmasını bekliyoruz. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüz ve Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörümüz de Mayıs ayını artışla kapattı. Ağaç ve Orman Ürünleri ihracatımız yüzde 7,55 oranında artışla 30,7 milyon dolara yükselirken, Kimya sektörümüz yüzde 3,50 oranında artışla 20,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Mayıs ayında gerileme yaşanan tek sektörümüz yüzde 25,91 oranında kayıp ve 10,9 milyon dolar ihracatla demir ve demir dışı metaller oldu” dedi.

"Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleşen ihracat artışını sürdürüyor"

Bölgeden Çin’e gerçekleşen ihracatta ciddi anlamda bir artış olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Batı Akdeniz’den Çin’e Mayıs ayında yüzde 63,28 oranında artışla 26,9 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Çin’de inşaat sektörünün yeniden hareketlenmesi ihracat artışına neden olurken, İzmir’de düzenlenen doğaltaş fuarında Çinli alıcıların Batı Akdeniz’in mermer ürünlerine olan ilgisi yaşanacakların sinyalini vermişti. Çin’e olan doğaltaş ağırlıklı ihracatın önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor. Öte yandan Rusya ve Ukrayna’ya gerçekleşen ihracat artışını sürdürüyor. Batı Akdeniz’den Rusya’ya yüzde 34,26 oranında artışla 16,4, Ukrayna’ya ise yüzde 76,27 oranında artışla 15,8 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Almanya’da ihracatımızın arttığı bir diğer ülke oldu ve Almanya’ya yüzde 25 oranında artışla 14,1 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Listenin beşinci sırasında yer alan Romanya’da ihracatımızın ciddi oranda arttığı bir diğer ülke oldu. Romanya’ya yüzde 39,92 oranında artışla 10,2 milyon dolar ihracat gerçekleşti” ifadelerine yer verdi.

"Kimya sektörümüz ise her zaman olduğu gibi istikrarlı yükselişini sürdürdü"

“Bölge ihracatının 5 aylık seyrine sektörel açıdan bakıldığında yaş meyve sebze ihracatımız yarım milyar dolara yaklaştı” sözlerine yer veren Çavuşoğlu, ”Geçen yılın 5 aylık dönemine kıyasla yaş sebze meyve ihracatımız yüzde 25,69 oranında artışla 407,2 milyon dolar oldu. Doğaltaş ağırlıklı maden ve metaller sektörümüz ise yüzde 16,86 oranında gerileme ile 184,6 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında hem Çin’de hem de sektörde yaşanan ihracat artışının toplam rakamları önümüzdeki aylarda etkilemesi ve kaybı telafi etmesi bekleniyor. Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri sektörümüz ise 5 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,54 oranında gerileyerek, 123,4 milyon dolar ihracat yaptı. Sektörümüz ana pazarlarındaki durgunluktan etkilenmesi nedeniyle 5 aylık dönemde gerileme yaşarken, sektör temsilcilerimiz yeni pazarlarda etkinliğini artırmak için çalışmalar gerçekleştirmekte. Mayıs ayında sektör ihracatının yüzde 7,5 oranında artması sevinç oluştururken, önümüzdeki süreçte ihracat artışının devam etmesi bekleniyor. Kimya sektörümüz ise her zaman olduğu gibi istikrarlı yükselişini sürdürdü ve yüzde 11,57 oranında artışla 106,2 milyon dolar ihracat yapma başarısını gösterdi. Listenin beşinci sırasında ise yüzde 30,6 oranında kayıpla 42,5 milyon dolar ihracatla demir ve demir dışı metaller sektörü yer aldı” diye konuştu.

İlk 5’te Rusya, Çin, Almanya, Ukrayna ve Romanya yer aldı

Batı Akdeniz’den dünyanın 161 ülke ve bölgesine ihracat gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, ”En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler listesinde ilk 5’te Rusya, Çin, Almanya, Ukrayna ve Romanya yer aldı. Bu tablo Batı Akdeniz ihracatında taşların yerine yeniden oturduğunun göstergesi oldu. 5 aylık dönemde Rusya’ya yüzde 54,6 oranında artışla 95,1 milyon dolar, Çin’e 0,73 oranında artışla 81,5 milyon dolar, Almanya’ya yüzde 4,10 oranında artışla 74,7 milyon dolar, Ukrayna’ya yüzde 43,94 oranında artışla 69,1 milyon dolar, Romanya’ya ise 0,41 oranında artışla 58,5 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), olarak bölgemiz ihracatını artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çerçevede yurt içi ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz devam etmekte. Önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerimizde üyelerimizden gelen talepler istikametinde hedef pazarlara yönelik heyetler düzenleyeceğiz. Bu vesileyle üyelerimize yeniden çağrıda bulunmak istiyorum. Hangi sektörde, hangi ülkelere yönelik çalışma yapmamız isteniyorsa bize iletilsin. Biz de o istikamette adımlar atalım. Ve hem üyelerimizin hem de bölgemizin ihracatı gelişsin” dedi.